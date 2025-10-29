HKT48が29日、公式サイトを更新。10月13日から中止または延期している劇場公演に関して、11月前半も準備およびステージ環境の最終調整期間として休演することを発表した。

この日、公式サイトで「ご案内が遅くなりましたこと、深くお詫び申し上げます。17LIVE HKT48劇場のスケジュールについてご案内いたします。11月前半につきましては、「HKT48 14th Anniversary 〜HKT48 NEXT〜」に向けての準備およびステージ環境の最終調整期間として休演とさせていただきます」とし、11月1日から7日までを休館日とすることを発表。

11月9日の「3期お披露目12周年記念イベント」などの各種イベントは開催することも明かされた。

なお、11月後半のスケジュールについては11月10日までに告知を予定しているとし「14周年に向けて、そして15年目のHKT48に向けて、皆様のご期待に応えられるよう、全力で準備を進めております」と呼びかけた。

HKT48の劇場公演をめぐっては、今月12日に「公演運営に携わるスタッフ体制の変更に伴い、準備および体制の整備に想定以上の時間を要しているため」として13日〜18日まで中止することを発表。その後、16日にも「現時点でお客様をお迎えする万全の体制が整っておらず、再開が困難な状況であるため」とし、今月31日まで公演を中止及び延期することを報告していた。