【日本シリーズ】ソフトバンク・小久保裕紀監督、３連勝で王手に「打った近藤がすごい」一問一答
◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）
ソフトバンクが初戦に敗れた後の３連勝で２０２０年以来、５年ぶりの日本一に王手をかけた。２回に山川のバックスクリーンへのソロアーチで先制すると、５回に柳町の犠飛で追加点。さらに６回にも代打・近藤の適時打でリードを３点に広げた。
投手陣は先発・大津が５回を３安打無失点で勝利投手になるなど、阪神打線に付けいる隙を与えず。小久保裕紀監督はナインの働きに目を細めた。以下は一問一答。
―両チームの先発投手が良いなかで、さすが４番
「まあこの日本シリーズで今日で３試合連続のホームランなんですけど、２ストライク追い込まれましたけど、山川らしい豪快なホームランが出て、本当に有利に試合を進めることができました」
―大津は球数の少ない見事な投球
「夏場以降ローテーションの一角として自信をつけながら、ここの日本シリーズまでやってきましたんでね。彼の今の持っている力を全て出そうというのが伝わってきましたし、打つ方もヒット打ったり、四球選んだり、思いきり野球していたなという感じですね」
―６回２死二塁で代打・近藤がはまった
「まあ続投させようかと迷っていたんですけど、二塁いったらもう１点取りに行こうと思っていたんですけど、打った近藤がすごいと思います」
―大津投手以降は粘り強くゲームをつくった
「今年もこの形でね。昨日もこの形で勝ってきましたんで、最後も信じて送り出しました」
―日本一に王手。明日に向けて
「一戦必勝で。やることは変わらずしっかり明日に準備して備えたいと思います」