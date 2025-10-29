「独身だからお金いらないよ」と言う40歳の息子。でも、貯金ゼロで本当にこの先やっていけるのでしょうか？

単身世帯の貯蓄額の実態

まずは、他の独身者がどのくらい貯金しているのかを確認しましょう。

金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査（令和5年）」によると、単身世帯の金融資産保有額の平均は941万円、中央値は100万円です。

つまり、半分の人は100万円以下しか貯蓄がないということになります。

「平均941万円」はごく一部の資産を多く持つ人が引き上げている数字なので、多くの独身者にとって、“貯金が少ない”は決して珍しいことではないといえます。



独身が老後に直面するお金のリスク

「結婚していないから出費が少ない」と思うかもしれませんが、老後になると、独身だからこその 「孤独コスト」が発生します。以下で、主なものを挙げてみます。



（1）生涯必要な住居費

夫婦や家族で持ち家を共有できる世帯と違い、独身者はずっと家賃を払い続けるか、自分で住宅ローンを組んで完済しなければなりません。総務省「家計調査年報（家計収支編） 2024年」によると、単身高齢者（65歳以上）の住居費は光熱費込みで月1万2693円となっていますが、賃貸の場合は5万円以上になるケースも多く見受けられます。



（2）介護や医療の支援

一人暮らしの場合、病気や介護が必要になっても頼れる人が少ないため、介護サービスや見守りサービスなどを有料で利用する必要があります。

公益財団法人生命保険文化センターの「生命保険に関する全国実態調査 （2人以上世帯）」（2024年度）」によると、要介護になった人の平均介護期間は4年7ヶ月です。介護費としての一時的な費用は平均47万2000円、月々の費用は平均9万円であるということです。



（3）年金だけで生活を賄うには不十分

「令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢厚生年金を含んだ平均額は月額14万6429円となっていますが、国民年金（老齢基礎年金）の満額は令和7年で月額 6万9308円です。

一方で、家計調査年報（家計収支編） 2024年」によると、高齢単身無職世帯の平均支出は 月約14万9286円。つまり、 会社員でなく国民年金だけの場合では月8～10万円の赤字が発生しているのが現実です。



40歳からでも間に合う「備え方」

では、貯金ゼロからの資産形成について考えてみます。40代からのマネープランは、「支出を減らす」のと「資産を増やす」の両面で考える必要があります。



（1）生活費3ヶ月分の緊急資金を確保

家賃や生活費を含めた3～6ヶ月分（60～100万円程度）の確保をめざします。これだけあれば、いざというとき、失業や病気の際の安心につながります。



（2）NISAやiDeCoを活用

次に、将来の年金補完に取り組みましょう。NISAやiDeCo（個人型確定拠出年金）が有効です。



■NISA：運用益が非課税で月100円や1000円などの少額から始められます。

■iDeCo：掛金が全額所得控除になり、節税しながら老後資金を準備できます。

40歳からでも、月2万円を20年積み立て、年利3％で運用できれば、シミュレーションベースですが、約650万円の資産形成が可能です。



（3）保険は「最低限・合理的」に

独身の場合、死亡保障は必要最小限で十分です。一方で、病気やけがで働けなくなるリスクに備え、医療保険や就業不能保険は検討する必要があるでしょう。



老後のために必要な金額の目安

老後資金は、「年金の不足分×余命年数」で試算できます。例えば、月々の生活費を15万円、年金月額支給額を6万6000円と仮定した場合、月額不足額は、8万4000円 × 25年（65～90歳）で2100万円と算出されます。これは、あくまで計算上なので、今後の働き方、退職金によって調整可能です。

ただ「老後に月8万円不足する」という可能性を見据えて、今から20年間で2000万円を作る計画を立てて着実に取り組んでいくことが現実的です。



まとめ

物価高と年金支給額の不足ということから、「独身だから大丈夫」という考えは、通用しづらいといえるでしょう。 「一人」ということは「自分で自分を支える」ということです。40歳からでも、以下を組み合わせて貯蓄の習慣を早めにつけ、安心した老後のために準備を始めましょう。



1. 支出の見直し（家賃・通信費・保険）

2. 給与天引きなどの仕組みを利用した自動積立

3. 投資信託の長期運用

今から少しずつでも備えを始めれば、50代・60代になったときの安心感は大きく違ってくるでしょう。



