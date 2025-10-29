¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ¾Âç¡¡ÂàÃÄ¤¹¤ë·¬ÅÄÆó·³´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤Ë´¶¼Õ¡ÖÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤Ï£²£¹Æü¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ª¤è¤Ó¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ë»²²Ã¡£Îý½¬¸å¤Ë¼èºà¤Ç¤Ï¡¢Á°Æü£²£¸Æü¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡Æó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆó·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤äÎý½¬µ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¡£·¬ÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤ÊóÆ»¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬¤±¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¾ï¡¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡Ù¤ÈÇØÃæ²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¶µ¤¨¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢·¬ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅêµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¡¼¥Þ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£¿Í´Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤Ã¤ÑËº¤ì¤Æ¤¤¤¯À¸¤Êª¤Ç¤¹¤«¤é¡£Åêµå¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÅÐÈÄ»þ¤Î°Õ¼±¤Å¤±¤ò½Å»ë¤·¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Î¶µ¤¨¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÆ¨¤·¡¢£Ã£Ó¤Ç¤âÇÔÂà¤·¤¿µð¿Í¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤ÇÃÃÏ£¤ò½Å¤Í¤ë¡£ÅÄÃæ¾¤Ï¡Ö¡ÊÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¤â¤¦¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¢Îý½¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£¿·¤¿¤ÊÁÈ³Õ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á´°÷¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤·¤Æ½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£Á´°÷¤¬½¸¹ç¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£