目黒蓮、“初共演”妻夫木聡は「本当にあったかい方」「この方についていきたいな」

アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮（28歳）が、10月28日に公開されたTBS公式YouTubeチャンネルの動画で、日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」で共演している妻夫木聡について「本当にあったかい方」「この方についていきたいな」と語った。



日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に出演している妻夫木聡、佐藤浩市、Snow Man・目黒蓮、松本若菜が番組についてコメント。目黒は妻夫木と撮影に入る前の台本読みの時が初対面だったが、「その時からすごい気にかけてくださって。ドラマのお話をたくさん聞かせていただいたりとか、こまめに連絡をくださって本当にあったかい方だなっていう印象で。北海道ロケでご一緒させていただいて、本番始まる前にも、本当に何の言葉もなくただ優しくポンポンって抱きしめてくださって」と話す。



妻夫木の隣にいた佐藤は、“妻夫木のいい話”に嫉妬するような表情を見せると、妻夫木は「なんでちょっと不満そうなんだ！好感度上げやがって的な雰囲気になってるじゃないですか」とツッコミ。目黒は「この方についていきたいなと。あったかい方で感謝してます」と語った。