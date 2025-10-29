「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）

ソフトバンクが接戦を制して３連勝。対戦成績を３勝１敗とし、２０２０年以来、５年ぶりの日本一に王手をかけた。

二回、山川が日本シリーズタイ記録の３戦連発となる先制ソロを放った。さらに五回には１死満塁の好機をつくると、左肘に打球を受けて緊急降板となった阪神・高橋に代わった畠の初球を柳町が左飛。犠飛で２点目を追加すると、六回には２死二塁で小久保監督が好投を続けた大津に代打・近藤の一手を切った。ここで近藤が起用に応える右前適時打を放つ勝負強さを見せ、大きな３点目が入った。

投げては先発・大津が好投を見せる。味方の好守にも助けられながら、要所を締め、５回３安打無失点で降板。また９番打者としても躍動。内野安打、四球と２度の出塁に成功し、上位打線につなぐなど、打者としての存在感も光った。

六回からは藤井、ヘルナンデスと好リリーフでつなぎ、八回の松本裕は２失点。最後は守護神・杉山で締めくくった。

ソフトバンクは昨年の日本シリーズで２連勝した後に、ＤｅＮＡに４連敗して敗退。悔しさを糧に今季はリーグ連覇を成し遂げ、ＣＳファイナルＳでは２位・日本ハムを相手に最終第６戦までの死闘を勝ち抜いて日本シリーズに駒を進めていた。