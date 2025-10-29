俳優の杉浦太陽（44）が29日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。“カジサック”ことお笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太（45）とのコラボ動画をアップし、8月に誕生した第2子次女・夢空（ゆめあ）さんへの反響について明かした。

杉浦、カジサックともに5人の子供を育てる父親。カジサックが「3人はほしいというのがあった」と語ると、杉浦は「うちはなかった。のんがそろそろ2人目がほしいとか、3人目がほしいっていうのに合わせて」と妻・辻希美に合わせた家族計画だったことを明かした。

「俺は3人兄弟だから、3人ほしいみたいに勝手に思ってて、4人目、5人目はもう自然にっていう感じだった」とカジサック。「できたらいいねくらいで」と振り返り、「ただ、リアルな話6（人目）はないな、うちは」と断言した。

すると、杉浦も「うちも6（人目）は無理や」と同調し、「5人目子育てしてるけど無理や」と語った。

カジサックは「本当の本音を言うと、俺はちょっとほしいのよ」と正直な思いを吐露。「でもよくよく考えた時にずっと赤ちゃん育ててる。（妻には）自分の時間も作ってほしいしって考えたら、簡単に6人目考えようとは言えない」と続けた。

「20代、30代ずっと遊んでないし、子育てしてた」と同じような境遇を振り返った杉浦は、「そんなのんが“もう1回育児したい”って言って5人目授かったから」と8月の第5子次女誕生を回想。

「年齢もあったけど、うちらの思いを出産動画とか出してるけど、それを見て“2人ねがほしいです”“3人目が欲しいです”っていう人たちが増えたのよ」と反響を明かし、「ありがたいね」と語った。