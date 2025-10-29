秋元康氏（67）が総合プロデュースを務める女性17人組「Rain Tree」が29日、東京・アーバンドックららぽーと豊洲で新曲「好きだよとどっちが先に言うのか？」の配信記念リリースイベントを行った。

野外のステージで冷たい風が吹き下ろす中、多くのファンが来場。表題曲「好きだよとどっちが先に言うのか？」や、カップリング曲「元気予報」「定点観測」などを披露し、大歓声が上がった。

オーディション落選組で結成し、“FINALIST”として1年半活動していたRain Tree。今年1月にデビューしたが、現在3人が活動休止している。綾瀬ことりは「デビュー日にここでリリースイベントさせていただいたので、そのことでちょっと思いがこみ上げてしまったので、語っちゃってもいいですか？」と切り出すと、ここまでの歩みを振り返った。

「デビューできたのに、セレクションがあって17人で歌えなかったり、大好きなメンバーがお休みになっちゃったり、正直つらいこともたくさんあって、夢に見てたアイドルとかデビューとかとは形が違ったんですけど…」と声を震わせ「今こうやって頑張れているのは、私たちのことを引っ張ってくれるキャプテンの存在だったりとか、キャプテン含めてこうやっていろんな壁や山を越えてくれた、支えてくれたメンバーや運営さん、スタッフさんのおかげです」と言葉を紡いだ。

そして「その中に、今ここに来てくださってるみなさんや、今日は来れなかったけど、いつも応援してくださってるファンの皆さん、そして今日来れなかったメンバーのおかげです。本当にありがとうございます」と頭を下げ、大きな拍手が送られた。