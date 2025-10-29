「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神２−３ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）

阪神が接戦を落とし、２６日の第２戦から痛恨の３連敗。日本一に王手を掛けられた。日本シリーズで１勝２敗から敗れ、１勝３敗となったのは過去２５度。逆転優勝は５５年の巨人のみで確率４％。２年ぶりの日本一へ文字通りに崖っぷちに立った。

第２戦の大敗から前夜２８日の第３戦は逆転負けを喫したチーム。第４戦も流れはソフトバンクにあった。二回だ。先発の高橋が４番・山川に先制ソロを浴びた。２ストライクから４球目の１４８キロを振り抜かれ、バックスクリーンへ運ばれた。

第２戦は岩貞、第３戦は才木が一発を浴び、阪神の３試合連続被弾は日本シリーズ初。先手を取られると、五回には１死一、二塁から周東に鋭い打球が投手方向へ飛び、高橋は右手にはめたグラブを出して捕球を試みたが、打球はグラブをかすめて左肘外側付近を直撃した。それでも高橋は一塁方向に転がった打球に全力疾走で反応。ボールを処理した一塁・大山が二塁に送球したがセーフで、１死満塁となった。

高橋のもとにはすぐに安藤コーチやトレーナーが駆けつけ、高橋は治療を受けるためにベンチ裏へ。その後、藤川監督が２番手・畠への投手交代を告げた。利き腕への打球直撃に球場も騒然。高橋はグラウンドに戻ることなく、４回１／３を６安打１失点、７５球で交代した。

１死満塁で救援した畠は３番・柳町に左犠飛を許したが、山川の四球を挟んで栗原を空振り三振に封じる。最少失点で切り抜けたが、六回には桐敷きが２死二塁から、代打・近藤に右前打を浴び、３点目のホームを許した。

一方、打線は拙攻が続いた。２８日の第３戦は四回から６イニング連続で得点圏に走者を置いたが、あと一本が出なかった。二回２死一、二塁で小幡が投ゴロ。三回２死一、三塁で佐藤輝が中飛。六回は先頭の森下が安打で出塁し、ワイルドピッチで無死二塁としたが、佐藤輝は三邪飛に倒れた。大山は鋭いライナーも遊撃・野村のダイビングキャッチに阻まれ、遊直。最後は前川が左飛に終わった。

それでも３点を追う八回、無死一、二塁のチャンスを作ると、森下は見逃し三振に倒れたが、１死から４番・佐藤輝が意地を見せた。３ボールから松本裕のフォークを拾い、中前適時打でまずは１点を返した。佐藤輝は第１戦から４試合連続の打点をマーク。さらに一走・中野が一気に三塁を陥れると、続く大山の二ゴロの間にさらに１点を追加。１点差まで迫ったが、前川が二ゴロに倒れ同点のホームが遠かった。