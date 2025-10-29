【チーズガーデン】冬限定♡芳醇な香りと味わいを楽しむ「シュトーレン」登場

冬の訪れを感じるこの季節、甘く香るシュトーレンが恋しくなる頃。チーズガーデンから、芳醇な洋酒フルーツが贅沢に香る『シュトーレン』（3,000円税込）と、人気のチーズ焼菓子が詰まった『クリスマス焼菓子セット』（920円税込）が登場します。さらに、公式オンライン限定で『クリスマス焼菓子3種セット』（980円税込）も発売♡心あたたまるスイーツとともに、特別なクリスマスを迎えてみませんか。

4ヶ月熟成の洋酒フルーツ香る贅沢シュトーレン



じっくり4ヶ月間洋酒に漬け込んだレーズンやりんご、洋梨、オレンジピールなど7種のフルーツを生地にたっぷり練り込み、粉糖をまとわせたチーズガーデンの『シュトーレン』。

スライスするたびに、甘みと酸味、洋酒の芳醇な香りが広がり、日ごとに変化する味わいを楽しめます。

ドイツの伝統を大切にしながら、那須生まれのチーズガーデンらしい上品な味わいに仕上げた一品です。

【アンテノール×阪神梅田限定】バター香るフィナンシェ＆ディップクリームセット

ギフトにもぴったりな焼菓子セット



クリスマス焼菓子セット

赤と緑の華やかなパッケージが目を引く『クリスマス焼菓子セット』（各920円税込）は、チーズの旨みが詰まった人気焼菓子を詰め合わせ。

「御用邸チーズクッキー」「フィナンシェ」「ガレットチーズ」が入っており、チーズとバターのコクが感じられる贅沢な味わいです。

手土産やプチギフト、自分へのご褒美にもぴったり。小さな箱に“おいしい幸せ”がぎゅっと詰まっています。

オンライン限定♡焼菓子3種セットも登場



クリスマス焼菓子3種セット

公式オンラインショップ限定で登場する『クリスマス焼菓子3種セット』（980円税込）は、人気の「御用邸ミニチーズケーキ」や「フィナンシェ」、「ガレットチーズ」が一度に楽しめる特別なセット。

おうちでゆっくり味わうティータイムにも最適です。数量限定販売のため、気になる方は早めのチェックをおすすめします♪

チーズガーデンのスイーツで心ほどける冬時間を



冷たい風が吹く季節に、甘くてやさしい香りが広がるひととき。チーズガーデンの『シュトーレン』や焼菓子とともに、あたたかい紅茶を添えれば、クリスマスまでの毎日がちょっと特別に。

贈る人にも、自分にも。心ほどける甘い冬のご褒美を楽しんでみてください♡やさしい灯りの中で味わう一口が、今年の思い出をそっと彩ってくれるはずです。