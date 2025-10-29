■プロ野球 SMBC日本シリーズ2025第4戦 阪神2ー3ソフトバンク （29日 甲子園）

ソフトバンクは阪神に3連勝を収めた。これで日本シリーズは3勝1敗となり、5年ぶり12度目の日本一に王手をかけた。2回表、山川が史上6人目の3試合連続となる3号ソロを放ち、1点を先制。5回表に柳町が犠飛、6回表には代打・近藤が適時打を放ち、リードを3点に広げた。先発・大津は5回無失点で試合を作る。8回裏に松本裕が佐藤輝に適時打を浴びるなど2失点で1点差に迫られるが、9回裏は杉山が無失点に抑え試合を締めた。

先発は大津。レギュラーシーズンは12試合に先発し、6勝2敗、防御率1.92。パ・リーグCSファイナルステージ第5戦では4回途中3失点。

打線は1番レフト・柳田、2番センター・周東、3番ライト・柳町、4番ファースト・山川、5番サード・栗原、6番ショート・野村、7番セカンド・牧原大、8番キャッチャー・海野、9番ピッチャー・大津のスタメンを組んだ。

1回表、相手先発・郄橋から柳田はニゴロ、周東は遊ゴロ、柳町は空振り三振で3者凡退。

1回裏、大津は近本を見逃し三振、中野をニゴロ、森下を左飛に抑える立ち上がり。

2回表、先頭の山川が3試合連続となるバックスクリーンへ3号ソロを放ち、1点を先制する。

2回裏、1死から大山に左安打を打たれる。坂本に四球を与え2死一、二塁となるが、続く小幡を投ゴロに抑え無失点。

3回表、1死から大津が遊安打を放ち出塁。柳田が死球で1死一、二塁も、周東はニゴロ、柳町は空振り三振で無得点に終わる。

3回裏、2死から栗原の失策で中野の出塁を許すと、森下に右安打を打たれ2死一、三塁のピンチを招く。それでも大津が続く佐藤輝を中飛に打ち取った。

4回表、1死から栗原が中安打、野村が左安打も、牧原大がニゴロ併殺打に倒れた。

4回裏、1死から前川に死球を与えるが、続く坂本をニゴロ併殺打に打ち取った。

5回表、1死から大津が四球、柳田が左安打、周東はピッチャー強襲の投安打で1死満塁のチャンスを作る。打球が直撃した相手先発・郄橋は負傷交代で、相手2番手・畠がマウンドに上がる。柳町が左犠飛を放ち、1点を追加する。山川が四球で2死満塁も、栗原は空振り三振で3者残塁。

5回裏、大津は2死から近本に中安打を打たれるが、中野を中飛に抑える。

6回表、相手3番手・桐敷が登板。1死から牧原大が二安打で出塁。海野が犠打で2死二塁とすると、大津の代打・近藤が適時右安打を放ち、リードを3点に広げた。

6回裏、2番手・藤井が先頭の森下に右安打を打たれる。それでも続く佐藤輝を三邪飛、大山を遊直、前川を左飛に打ち取った。

7回裏、3番手・ヘルナンデスが坂本を中飛、小幡を空振り三振、代打・豊田を空振り三振に抑えた。

8回裏、4番手・松本裕が登板。先頭の近本に中安打、中野に四球を許す。森下から見逃し三振を奪うが、佐藤輝に適時中安打を打たれ1点を返される。なおも1死一、三塁から大山のニゴロの間に追加点を奪われ1点差に迫られる。2死一塁から前川をニゴロに抑え、同点には追い付かせず。

9回裏、5番手・杉山が3人で代打・高寺、小幡、代打・木浪を3人で締めて無失点に抑え、ゲームセット。

≪2025 日本シリーズ≫

第1戦 ソフトバンク 1ー2 阪神 （みずほPayPay）

第2戦 ソフトバンク 10ー2 阪神 （みずほPayPay）

第3戦 ソフトバンク 2ー1 阪神 （甲子園）

第4戦 ソフトバンク 3ー2 阪神 （甲子園）