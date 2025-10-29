ボクシング元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が２９日、東京・後楽園ホールで行われた所属ジム主催興行のメイン前にリングに上がり、「階級をバンタム級に上げて、５階級制覇を目指す」と、現役を続行して日本男子初の世界５階級制覇に挑戦することを明言した。大みそかに次戦を行うことも明らかにし、「ボクシング人生でも最後の大きな挑戦になる。少しでも結果で恩返しをしたい。必ず皆さんに５階級制覇した姿をお見せしたい」と決意を込めた。

井岡はＷＢＡ世界スーパーフライ級王者だった昨年７月、ＩＢＦ王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）との統一戦に敗れて陥落。さらに今年５月にリベンジマッチを行ったが、判定で敗れた。

階級を上げての再起となるが、バンタム級は日本勢にとって黄金階級。井岡は新天地について「井上（尚弥）選手が４団体統一して、返上したことによってチャンスが生まれて、日本人選手がタイトルを取ったり、（王者以外も）日本の選手層が厚い。日本選手で盛り上がっている階級なので、自分が階級を上げることによってより盛り上がれば面白いんじゃないかなとは思います」と展望を語り、日本勢対決の可能性についても「興味というか、僕は挑戦する立場なので、挑戦できるチャンスがあれば挑戦したい」と語った。

◆世界バンタム級の現状 ＷＢＣ、ＩＢＦは統一王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が９月に両王座を返上。１１月２４日に行われるＷＢＣ同級王座決定戦で、１位・那須川天心（２７）＝帝拳＝と２位・井上拓真（３０）＝大橋＝が激突する。

ＷＢＡは王者の堤聖也（２９）＝角海老宝石＝が目のけがのため休養王者となり、アントニオ・バルガス（２９）＝米国＝が正規王者。さらに、２年ぶりに復帰したノニト・ドネア（４２）＝フィリピン＝が暫定王者に就いており、近いうちに団体内統一戦が行われる見通しとなっている。

ＷＢＯは武居由樹（２９）＝大橋＝が９月の防衛戦でクリスチャン・メディナ（２５）＝メキシコ＝に敗れて陥落。日本勢ではその他に、ＷＢＡ２位の比嘉大吾（３０）＝志成、同４位の増田陸（２８）＝帝拳＝らが控えている。