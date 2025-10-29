【港区】子育て世帯お助け情報！ 11月に認定こども園の新入園児の募集開始。4、5歳児が対象
東京都港区は、教育と保育を融合した「認定こども園」の機能を備える「港区立芝浦アイランドこども園」（4、5歳児／1号認定利用）が2026年度の新入園児を募集していることを発表。本記事では申込み条件などを掲載します。
教育時間外や長期休業中に保育が必要な場合には、預かり保育（7時15分〜18時15分）も利用できます。また、入園には港区在住が条件で、港区外からの申込みは対象外です。利用料は、住民税の課税額に基づいて月額や日額が設定されており、非課税世帯などは費用負担が軽くなるケースもあります。
申し込みには「幼児教育申込書」「同意書」などが必要で、港区民であること、住民票等の提出、さらには「1号認定」または「2号認定」の区分に応じた手続き理解が求められます。内定者決定後、入園月の前月末までに、面接および健康診断の受診が条件となり、また港区から転出した場合は退園となるため、転居予定のある人は注意してください。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
認定こども園の概要と利用条件幼稚園と保育園の良さを兼ね備えた施設で、子どもの発達に応じた教育、保育および小学校にスムーズにつながる環境づくりを実施している同園。今回の募集は、1号認定利用（保育の必要がない人）として4、5歳児を対象としています。基本の利用時間は9〜14時まで（幼児教育時間）です。
申込み手続きと注意点申し込み受け付けは2025年11月11〜22日まで。土日、祝日を除く8時30分〜17時に、子ども家庭支援部保育課保育支援係、芝浦アイランドこども園、各総合支所区民課保健福祉係のいずれかに必要書類を提出します。電子申請も可能です。
