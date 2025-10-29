「1日3杯」牛乳を飲むと身長が伸びるって本当？ 身長専門医が紹介する「2.5cmの差」がつく飲み方
「身長を伸ばすために、牛乳を飲む」は昔からよく耳にする方法です。でも本当に効果があるのでしょうか？
アメリカで「牛乳を1日に何杯飲めば身長を伸ばすのに効果的か」についての研究が行われ、その結果、「牛乳は1日に3杯飲むのが有効」とわかったそうです。
では、身長を伸ばすには、どのような牛乳を選び、どのタイミングで飲むといいのでしょうか。身長治療のスペシャリスト・田邊雄さん（東京神田整形外科クリニック院長）の書籍『身長先生式 子どもの身長が伸びる食事のルール30』（Gakken）から一部抜粋・編集して、紹介します。
【画像】身長を伸ばすカギは「牛乳3杯」！ なぜ1杯ではダメなのか？ その理由
▼牛乳の栄養ポイント
1. 骨の材料となるたんぱく質＆カルシウムを含む
2. 成長に欠かせない亜鉛を含む
3. エネルギー代謝を促すビタミンB群が豊富
4. 睡眠のリズムを整えるメラトニンの分泌にかかわるトリプトファンを含む
普通牛乳と低脂肪乳があるので、1日にコップ3杯（600mL）飲んだ場合の栄養価を比べてみましょう（グラフ参照）。
たんぱく質を補うことができるうえに、カルシウムは小学生ならどちらの牛乳でも1日の推定平均必要量をクリアできます。また、成長に欠かせない亜鉛を含むのも牛乳のいいところです。
ただし、図に示したように普通牛乳と低脂肪乳では、エネルギーや脂質の量が大きく異なります。
なんとなく普通牛乳を飲み続けた結果、エネルギーを摂りすぎて子どもの体脂肪が増え、早熟を招いて身長があまり伸びなかった……。または、やせている子どもが低脂肪乳を飲み続け、エネルギー不足の状態が続き、身長があまり伸びなかった……。こんなことにならないよう、子どもの状態をよく見て、どちらの牛乳を飲むかを考えてください。
1日3杯をおすすめする理由は、アメリカで5000人あまりの女子を対象にして行われた、牛乳が成長に及ぼす影響を調べた研究結果にあります。
牛乳を1日に3杯飲んだ女子と1日に0〜1杯の女子の成長曲線を見ると、調査開始から7年後には平均で約1インチ（約2.5cm）の差ができたのです。
伸び率が高かったのは1日に牛乳を3杯飲んだ女子。つまり、1日3杯飲んだほうが身長が伸びる可能性が高いのです。
1日に3杯を飲むタイミングは、朝、昼、夜に分けてください。体が一度の食事で吸収できるたんぱく質の量は限られています。そのため、一度にたくさん飲むのではなく、分けて飲んだほうが効率よく吸収できるのです。
食が細い子どもは、食事と食事の間の時間に牛乳を飲むなどして、食事量が減らないように注意しましょう。
そこで重要となるのが栄養です。牛乳に含まれるトリプトファンというアミノ酸は、睡眠のリズムを整えるメラトニンというホルモン産生に欠かせません。
くわしく説明すると、食事で摂ったトリプトファンからセロトニンという神経伝達物質がつくられ、そのセロトニンからメラトニンがつくられ、睡眠のリズムが整うという仕組みです。
つまり、トリプトファンを含む牛乳を飲むことで睡眠のリズムが整い、成長ホルモンの分泌がスムーズになり、身長の伸びが促進されやすくなるというわけです。
ちなみに、セロトニンは朝日を浴びることで分泌が促されます。朝食で牛乳を飲んでトリプトファンを摂取し、朝日を浴びてセロトニンをしっかり分泌する習慣をつけることで、メラトニンの分泌もスムーズになるということです。
▼ヨーグルト・チーズの栄養ポイント
1. たんぱく質、カルシウムの補給に活用できる
2. 乳糖が減少しているので乳糖不耐症の子どもにも有効
3. エネルギー代謝を促すビタミンB群を含む
4. チーズは種類によって脂質が多いので注意
5. トリプトファンというアミノ酸が睡眠のリズムを整える
乳糖不耐症とは、牛乳に含まれている乳糖を消化吸収できない体質です。牛乳を飲んで栄養を摂ったはずが、利用できていないというのは大問題。乳糖不耐症の症状がある場合は、対策を考えなくてはいけません。
牛乳の代替食品として、まず試していただきたいのが、ヨーグルトやチーズなどの発酵食品です。これらは、牛乳由来の栄養素を含みながらも発酵の過程で乳糖が分解されており、乳糖不耐症の症状が有意に軽減されたというデータがあるので、試してみる価値ありです。
ヨーグルトやチーズもダメだった場合は、乳糖を大幅に分解した牛乳や、さらに極限まで乳糖を取り除いたホエイプロテイン（WPIまたはWPH）を活用するのもひとつの選択肢です。
ちなみに、日本での臨床試験では、医師による指導のもと、乳糖不耐症の人が牛乳を少量から徐々に増やして飲み続けたところ、40日後には32人中29人（91％）がお腹をこわさず1日に200mL程度の牛乳を飲めるようになったという結果が報告されました（2020年の調査）。
また、乳糖不耐症ではないのに「牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする」という思い込みによって、本当にお腹がゴロゴロしてしまうというケースも多いようです。一度、牛乳や乳製品を含んでいることを知らせずに摂らせてみて、お腹の状態を確認してみてもいいかもしれません。 この書籍の執筆者：田邊 雄 プロフィール
東京神田整形外科クリニック院長。金沢医科大学医学部を卒業後、順天堂大学医学部附属順天堂医院整形外科へ入局。西新宿整形外科・院長職を経て、2020年に東京神田整形外科クリニックを開業。これまでの活動が評価され、『ウォール・ストリート・ジャーナル』にて、「Next Era Leaders(次世代のリーダーたち)」に医師として最年少で選出された。身長治療のスペシャリストとして、YouTubeチャンネルやInstagramなどのSNSでも積極的に発信している。
(文:田邊 雄)
