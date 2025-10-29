狭き関門 海難救助スペシャリスト“海猿”候補の選考会 潜水士候補を選出《新潟》
海の中で行方不明者の捜索や沈没船からの救助などを行う海難救助のスペシャリスト、潜水士。「海猿」とも呼ばれる潜水士の候補を選出する選考会が行われました。
第九管区海上保安本部の職員5人が挑戦
選考会に参加したのは、第九管区海上保安本部の職員5人です。体力や適正などの条件のほか、上司からの推薦を受けた29歳以下の職員が対象となります。
この中で「海猿」の研修に参加できるのはわずか2,3人。泳力、体力などを測る選考で、その枠を争います。
タイムは選考で重要となる点数に直結する厳しい戦い。全員が300メートルを全力で泳ぎ切りました。
〈伏木海上保安部 巡視船やひこ 伊川虎太郎 機関士補〉
「とても練習してきたのですが、きょうは自分の実力を出し切れて、とてもよかったと感じております。高度な技術と知識をもった、国民から信頼を得られるような潜水士を目指したいと考えております」
合格者は1月に決定
合格者は面接などの結果を踏まえて、1月に決定します。
来年度に海上保安大学校で行われる、2か月間の研修を終えた後、第九管区海上保安本部の潜水士として配属されるということです。