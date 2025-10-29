【横浜18区】読めたら横浜ツウ！ 「ららぽーと横浜」がある都筑区の難読地名「池辺町」の読み方と由来
横浜市民でも「え、なんて読むの!?」と驚くような、横浜市内の難読地名をピックアップ！
この記事では、2025年11月1日から3日にかけて「LaLaport YOKOHAMA 酒フェス 2025（以下、酒フェス）」が開催される横浜市都筑区の難読地名「池辺町」に注目します。さて、あなたはこの地名を正しく読めるでしょうか？
【画像】横浜18区で「老後を過ごしたいと思う区」ランキング！ 同率2位「鶴見区」「都筑区」、1位は？
世界的な評価も高い地元・神奈川県の「瀬戸酒造店」や、創業442年の歴史を誇り加賀藩御用達であった石川県の「やちや酒造」など、国内外で数々の受賞歴を誇る酒蔵が新たに加わり、総勢21蔵の個性豊かな日本酒が1階サウスコートに勢ぞろいします。
試飲チケットは三井ショッピングパークポイント会員に2枚配られるほか、館内で買い物したレシートを提示すると、1000円（税込、合算可、最大3000円）ごとに1枚配布されます。さらに、抽選会では酒蔵見学ツアーや日本酒関連グッズが当たるチャンスも。
酒フェス会場の「ららぽーと横浜」は横浜市都筑区池辺町にありますが、「池辺町」は何と読むでしょう？
同町にある宗忠寺の前に赤池と呼ばれた大きな池があり、その周辺に村があったので、「池辺」と呼ばれるようになったそうです。伊子野辺、池野辺とも書かれたとのこと。
古くは都筑郡池ノ辺村といい、1889年（明治22年）の市町村制施行の際、周辺の村と合併して都田（つだ）村大字池ノ辺となりました。
その後、1935年（昭和10年）に川和町大字池ノ辺と改称。1939年（昭和14年）の横浜市編入の際、池辺町が新設されました。1994年（平成6年）の行政区再編成に伴い港北区から都筑区に。
ただ、「いけべちょう」が通称となっているようで、バス停は「ikebe」と読み仮名が記載されていました。
池辺町がある都筑区は、横浜18区で「老後を過ごしたいと思う区」ランキング（All About ニュース編集部が実施）で第2位となっています。
いかがでしたか？ 横浜を訪れた際は、ぜひ難読地名にも注目してみてください。
参考：『横浜の町名』（横浜市市民局）
この記事の執筆者：田辺 紫 プロフィール
神奈川県在住コピーライター。2001年2月より総合情報サイト「All About」で横浜ガイドを務める。2009年4月、第3回かながわ検定 横浜ライセンス1級取得。「横浜ウォッチャー」として、ブログ、SNSを運営。
(文:田辺 紫)
