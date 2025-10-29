森香澄が“レースのブラ”をまとい美スタイル披露 「PEACH JOHN」新ビジュアルが公開
「PEACH JOHN」は、10月29日（水）、フリーアナウンサーの森香澄をゲストに迎えた、冬の新ビジュアルおよび動画を公開した。
【写真】美くびれが際立つ 森香澄の全身カット
■大人かわいいランジェリーを着こなす
今回披露されたのは、森が「ナイスバディブラ ミスティブーケ」などの人気ブラをはじめ、「SALON by PEACH JOHN」、「PJ BASIC by PEACH JOHN」など各ブランドのランジェリーを着こなす新ビジュアル。
人気デザイン「ナイスバディブラミスティブーケ」のレッドをまとった森が、しっとり大人っぽい表情で魅せるカットは、繊細レースと透けるドレープを組み合わせたデザインが彼女の美しいスタイルをより輝かせている。
また、ふわふわと毛足の長いシャギーとアイラッシュレースの新鮮な組み合わせが大人かわいい「フラッフィーシフォンノンワイヤーブラ」を着こなす全身カットや、髪をアップにまとめた姿が印象的な「リボンモチーフフロントホックノンワイヤーブラ」のビジュアルも注目。
そのほか、「ナイスバディブラリボンレース」と同色の紫のアイシャドウが目元を彩る1枚や「PJ BASIC by PEACH JOHN」の、飽きのこないシンプルなデザインをナチュラルメイクでイメージしたカットなど、森の魅力を詰め込んだ多数のビジュアルが解禁された。
