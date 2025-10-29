◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

阪神は３連敗を喫し、崖っぷちに立たされた。藤川監督は「あした、まず１試合、しっかりとチャレンジしていくこと。振り返っても一緒ですからね。３つ勝つということだけなんで。あしたまず一つを取りにいくと。これしかないんで。やります」と言葉に力を込めた。

先発の高橋は１点ビハインドの５回１死一、二塁で左肘付近に投手強襲安打を受けて緊急降板。１死満塁からマウンドに上がった畠は柳町の左犠飛による最少失点でしのいだものの、２点目はあまりに重たかった。６回にも２死二塁から代打・近藤に右前適時打を浴びて、リードを広げられた。

打線は右腕・大津を捉えられず、５回３安打で無得点。０―１の３回２死一、三塁では４番・佐藤輝が中飛に倒れた。３点ビハインドの８回には１死一、二塁の好機で佐藤輝が中前適時打を放つなど、１点差に迫ったが、あと一歩及ばなかった。

過去の日本シリーズで１勝２敗から王手をかけれられた２５チーム中、逆転優勝を飾ったのは、１９５５年の巨人のみ。Ｖ確率４％の厳しい数字の壁をぶち破れるか。