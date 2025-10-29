史上最強クラスのハリケーン「メリッサ」が、カリブ海のジャマイカを直撃しました。最大風速は約80メートルに達し、日本の気象庁基準の「猛烈な台風」（54メートル以上）をはるかに上回る勢力を記録。現地では死者が確認されているほか、54万世帯が停電するなど被害が発生しています。このハリケーンの中に入って観測したのが、アメリカ空軍の第53気象偵察飛行隊、通称「ハリケーン・ハンター」です。

急速に発達「カテゴリー5」の猛威を振るう

ハリケーン・メリッサは10月21日ごろに西アフリカ沖で発生しました。初期段階での最大風速は約22m/s、中心気圧は1003hPaでした。10月27日ごろには最大風速約71.5m/s、最も強い「カテゴリー5」の勢力にまで達しました。

専門家は、この急速な強化の背景には、平年よりも高い大西洋の海面水温など、ハリケーンの発達につながる条件が重なったとしています。

アメリカの国立ハリケーンセンターにより赤外線と水蒸気データの画像では、メリッサの中心の目がはっきりと分かります。

“ハリケーン・ハンター”メリッサに突入し観測 ハリケーンの中心は

10月28日（日本時間29日）、メリッサはジャマイカ南西部にカテゴリー5の勢力で上陸。この時点での最大風速は約83m/s、中心気圧は892hPaという記録的な数値を示していました。

このメリッサを観測したのが、アメリカ空軍の第53気象偵察飛行隊、通称「ハリケーン・ハンター」です。

ハリケーン・ハンターは、C-130輸送機スーパーハーキュリーの派生型WC-130Jという航空機を運用していて、最大風速80m/sに達するハリケーンの中を飛行。国立ハリケーンセンター（NHC）にとって不可欠な気象データを直接収集しました。

アメリカ軍が公開した映像では、WC-130Jが中心付近の雲を抜け、メリッサの目に入る様子が確認できます。巨大な壁のようにそそり立つ雲の上は、雲から太陽の光が透けて見えています。

青空が見えている画像も公開されています。下にも発達した雲が確認できます。

ハリケーン・ハンター部隊のWC-130Jは、気象レーダーや気象観測用の機材を搭載していて、ハリケーンの中心に向けて複数回飛行し、ドロップゾンデという観測機器を投下します。ドロップゾンデは、パラシュートで落下しながら気圧や風速、風向きなどのデータを収集し、WC-130Jに送信することができます。

WC-130Jが収集したデータは、衛星経由で国立ハリケーン・センターなどアメリカの防災機関や研究者に送ることができ、ハリケーンの予報などに活用されています。

ジャマイカなどでは死者を含む被害 メリッサの進路予想は

メリッサが上陸したジャマイカでは、年間平均降水量800ミリ強を上回る1,000ミリという記録的な雨量が観測されました。南部沿岸では約4メートルに達する高潮も発生したと伝えられています。カリブ海地域では、少なくとも7人の死者が報告されています。

メリッサはジャマイカを通過した後、日本時間の29日午後6時ごろにはキューバに上陸しています。

