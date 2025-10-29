ママ友とは仲良く交流を深めたいものですが、いい大人だというのに子どもみたいな嫌がらせをしてくる人もいるようです。陰湿な人とは距離をおきたいですが、幼稚園が同じだと関わらないようにするのも難しいですよね。今回は、容姿いじりをしてくる陰湿なボスママから救ってくれたママ友の話をご紹介いたします。

容姿いじりをするボスママ

「幼稚園の役員をやっているのですが、そこのボスママのような存在の人に目をつけられて嫌がらせを受けています。

私は昔から太っていて、よくからかわれることが多かったけれど、大人になってからはそんな陰湿なことを言う人には出会わなくなったんです。でもボスママは初めて会った日に、私のことを舐め回すように見て鼻で笑ってきました。通りすぎるときに『痛っ！ ちょっとここの通路狭いんだから場所取らないでよね』『なにを食べたらそうなるのかしら？』と嫌味を言われたこともあります……。

一番許せなかったのが私の娘に対して『母親があんな感じだからかわいそうね』『遺伝とか食生活って変えられないからね』と言われたこと。私だけならまだしも、娘のことも悪く言うなんて許せませんでした。痩せればこんな思いしなくて済むのかな、と思っていたら、別のママ友が『さっきから聞いてれば陰湿ないじめみたいなことして、恥ずかしくないんですか？』『見た目より、あなたみたいに性格が腐っている人のほうがよっぽど醜いと思いますよ』と言って撃退してくれました……！ このとき守ってくれたママ友とは、スイーツを食べに行ったり食べ放題に行ったりする、よき友達です」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年7月）

▽ ほとんどの人は間違っていると思ってもスルーしがちなのに、ビシッと言い返してくれる人はかっこいいですよね。

