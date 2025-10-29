「可愛すぎ」「奇跡の2ショット」FC東京サポーターのグラドルが友達と現地観戦
グラビアアイドルの鈴原すずさんが27日に自身のインスタグラム(@suzu_suzuhara.official)を更新し、FC東京のホームゲームを友人と現地観戦したと明かした。
現在20歳の鈴原さんは、以前からFC東京サポーターを公言。サッカー審判員3級の資格を持ち、観戦時には詳細なレポートを掲載することでも知られる。
今回訪れたのは、25日に味の素スタジアムで行われたJ1第35節・ファジアーノ岡山戦。FW佐藤恵允の2ゴールとMF俵積田晃太の1得点でFC東京が3-1の勝利を収め、4試合ぶりの白星を挙げた。
鈴原さんは「#FC東京 vs #ファジアーノ岡山 現地観戦 3-1で快勝!!J1残留確定!」と喜びを表し、「今回はホームで東京を観るのが初めてのお友達と一緒に観戦」と報告。女優の村山千夏さんとユニフォーム姿で撮ったツーショットなどを公開し、「試合を全力で楽しんでくれていて、本当に嬉しかった〜 ちなつん、東京を一緒に応援してくれてありがとうっ」と感謝の言葉を送った。
さらに試合の感想も長文で綴り、今後の戦いに向けて「アウェイそして天皇杯と町田2連戦。勝ちたいのは当たり前だけど改めて言葉に。絶対勝ちたいいい!!!!そして、天皇杯優勝、、!!!!全力で応援して見届けたいです。今の私に出来ることは大好きなクラブを応援すること。(それと可能な限り魅力を伝えていきたい) 引き続き応援頑張るぞ!!」と意気込んだ。
コメント欄では「可愛すぎる」「ビューティフル」「笑顔最高に可愛い」「奇跡のツーショット」「可愛くて癒される」「ユニフォーム姿も可愛い」と称賛の声が上がった。
