BILLY BOOが、新曲「ラブソング」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。

◆BILLY BOO 動画

本MVは、「ラブソング」の歌詞や世界観をストレートに表現した作品だという。メンバーシーンとキャストシーンで構成され、キャストには伊藤絃、中山もゆか を迎え、綺麗な夜景が広がる屋上で撮影された。自分に自信が持てないながらも、深く想いを寄せる恋人に対し、勇気を振り絞って『幸せにしたい』という気持ちを伝えようとする男性を描写している。細やかな感情の揺れや表情を丁寧に映し取り、楽曲が持つ“ピュアでストレートな愛”を表現。冬の澄んだ空気感とリンクする映像となり、これからの寒くなる季節に、大切な人を想いながら見てほしい作品に仕上っているとのことだ。

また、10月より開催しているBILLY BOOの全国対バンツアー＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”＞に関して、大阪・愛知・東京公演が既に完売となっているが、完売公演へ多数の問い合わせを受け、10月30日12時より、若干枚数の追加販売がを先着受付がスタートするので、ぜひチェックしてほしい。

◾️「ラブソング」 2025年10月29日（水）リリース

配信：https://smr.lnk.to/LoveSong

◾️＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”＞ 2025年 ※終了公演は省略 11月8日（土）17:00 open / 17:30 start

【石川】金沢GOLD CREEK

w/ chef’s , Maverick Mom 11月21日（金）18:30 open / 19:00 start

【愛知】ell.SIZE

w/ 13.3g , クボタカイ 12月12日（金）18:30 open / 19:00 start

【香川】高松TOONICE

w/ 帝国喫茶 , Apes 12月13日（土）17:00 open / 17:30 start

【大阪】Live House Pangea

w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部 2026年

1月24日（土）17:00 open / 17:30 start

【福岡】LIVE HOUSE Queblick

w/ クレナズム , and more… 1月25日（日）17:00 open / 17:30 start

【広島】Cave-Be

w/ シズクノメ , and more… 2月7日（土）17:00 open / 17:30 start

【東京】Spotify O-Crest

w/ Klang Ruler , 雨のパレード ◆チケット

\3,500（税込 / 1D代別) ▼チケット一般販売中

ぴあ：https://w.pia.jp/t/billyboo-fo/

ローソン：https://l-tike.com/billyboo/

イープラス：https://eplus.jp/billyboo/