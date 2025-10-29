BILLY BOO、“ピュアでストレートな愛”を表現した「ラブソング」本日リリース＋MV公開
BILLY BOOが、新曲「ラブソング」を本日配信リリースした。あわせて、本楽曲のMVも公開された。
本MVは、「ラブソング」の歌詞や世界観をストレートに表現した作品だという。メンバーシーンとキャストシーンで構成され、キャストには伊藤絃、中山もゆか を迎え、綺麗な夜景が広がる屋上で撮影された。自分に自信が持てないながらも、深く想いを寄せる恋人に対し、勇気を振り絞って『幸せにしたい』という気持ちを伝えようとする男性を描写している。細やかな感情の揺れや表情を丁寧に映し取り、楽曲が持つ“ピュアでストレートな愛”を表現。冬の澄んだ空気感とリンクする映像となり、これからの寒くなる季節に、大切な人を想いながら見てほしい作品に仕上っているとのことだ。
また、10月より開催しているBILLY BOOの全国対バンツアー＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”＞に関して、大阪・愛知・東京公演が既に完売となっているが、完売公演へ多数の問い合わせを受け、10月30日12時より、若干枚数の追加販売がを先着受付がスタートするので、ぜひチェックしてほしい。
◾️「ラブソング」
2025年10月29日（水）リリース
配信：https://smr.lnk.to/LoveSong
◾️＜BILLY BOO “WIGGLY tour 2025-2026”＞
2025年 ※終了公演は省略
11月8日（土）17:00 open / 17:30 start
【石川】金沢GOLD CREEK
w/ chef’s , Maverick Mom
11月21日（金）18:30 open / 19:00 start
【愛知】ell.SIZE
w/ 13.3g , クボタカイ
12月12日（金）18:30 open / 19:00 start
【香川】高松TOONICE
w/ 帝国喫茶 , Apes
12月13日（土）17:00 open / 17:30 start
【大阪】Live House Pangea
w/ 606号室 , 窓際ぼっち倶楽部
2026年
1月24日（土）17:00 open / 17:30 start
【福岡】LIVE HOUSE Queblick
w/ クレナズム , and more…
1月25日（日）17:00 open / 17:30 start
【広島】Cave-Be
w/ シズクノメ , and more…
2月7日（土）17:00 open / 17:30 start
【東京】Spotify O-Crest
w/ Klang Ruler , 雨のパレード
◆チケット
\3,500（税込 / 1D代別)
▼チケット一般販売中
ぴあ：https://w.pia.jp/t/billyboo-fo/
ローソン：https://l-tike.com/billyboo/
イープラス：https://eplus.jp/billyboo/
