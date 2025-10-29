Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ø¥é¤Î°é¤ÆÊý¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÜMV¸ø³«
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤¬¡¢10·î¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ø¥é¤Î°é¤ÆÊý¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜ³Ú¶Ê¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ø¥é¤Î°é¤ÆÊý¡×¤Ï¡¢Îø°¦¤ò¡ÈºÏÇÝ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¤È¤¤¤¦¡£Â«Çû¤ä¼»ÅÊ¤â¥Ý¥Ã¥×¤Ë²Î¤¤¾å¤²¡¢Îø°¦¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë½ã¿è¤Ê°¦¾ð¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤ò¡ÈºÏÇÝ¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢Â«Çû¤ä¼»ÅÊ¡¢Îø°¦¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë½ã¿è¤Ê°¦¾ð¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±ÇÁüÆâ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÍÍ¡¹¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤Ë¤âÀ§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
◾️¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ø¥é¤Î°é¤ÆÊý¡×
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§ https://hirate-yurina.lnk.to/menheraPR
◾️TV¥¢¥Ë¥á¡ØÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡Ù
▶︎ÊüÁ÷¾ðÊó
TOKYO MX¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍËÆü25»þ¡Á
BSÆü¥Æ¥ì¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü23»þ¡Á
¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤ÆËè½µÅÚÍËÆü23»þ¡Á
¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤Ë¤ÆËè½µ·îÍËÆü25»þ¡Á
AT-X ¤Ë¤ÆËè½µ¿åÍËÆü23»þ30Ê¬¡Á
Ëè½µ¡Ê¶â¡Ë11¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
Ëè½µ¡Ê²Ð¡Ë17¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
▶︎ÇÛ¿®¾ðÊó
FOD¤Ë¤ÆÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¡ª
Ëè½µ¶âÍË 25»þ¡Á
FOD¡§https://fod.fujitv.co.jp/genre/anime/
TVer¤Ë¤ÆËè½µ1½µ´ÖÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ª
Ëè½µ¶âÍË25»þ30Ê¬¡Á
TVer¡§https://tver.jp/
▶︎STAFF
¸¶ºî¡§ÌÄ¸«¤Ê¤ë¡ÖÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×½êºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§Ä¾Ã«¤¿¤«¤·
Éû´ÆÆÄ¡§Àõ¸«¾¾Íº
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§郄¶¶Î¶Ìé
µÓËÜ¡§»³ÅÄÅ¯Ìï¡¡Ä¾Ã«¤¿¤«¤·¡¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¿Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¾Í»Ò
°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÎëÌÚ¤Î¤Î¤«
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ºêÀé³¨
Áíºî²è´ÆÆÄ¡§°ÂÅÄ¾Í»Ò¡¡¾®Èþ¸Í¹¬Âå¡¡¾®ÎÓÍø½¼¡¡ÀðÂ¿·Ã»Ò
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÅÄÍµ¹Ô
¿§ºÌÀß·×¡§ËÙÆâÎ¤Æà
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§¾®ºê¹°µ®
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹©Æ£ÎµÇÏ
ÊÔ½¸¡§±ÝÅÄÈþºé
²»¶ÁÀ©ºî¡§¥À¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ê¿¸÷ÂöÌé
²»³Ú¡§Â¼¾¾·ò
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Staple Entertainment
À½ºî¡§ÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°À½ºî°Ñ°÷²ñ
Âè2¥¯¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§shallm ¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ö¤ó¡×
Âè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡§Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ø¥é¤Î°é¤ÆÊý¡×
▶︎CAST
ÅÏ Ä¾¿Í¡§ÇßÅÄ½¤°ìÏ¯
´Û²Ö¼Ó·î¡§ÌðÌîÍ¥Èþ²Ú
ÀÐ¸¶ »ç¡§°Ë¶ð¤æ¤ê¤¨
Çßß·¿¿µ±Æà¡§Çßß·¤á¤°
ÆÁ°æ½Å¿®¡§ÃæÅç¥è¥·¥
ÅÏ ÎëÇò¡§ÌðÌîÈÞºÚ´î ¡¡¤Û¤«
▶︎¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÅÏÄ¾¿Í¤Ï¡¢Ëå¤ÎÎëÇò¤È½ÇÊì¤Î²È¤ÇÊë¤é¤¹¹â¹»2Ç¯À¸¡£
Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤«¤é¡¢Îø°¦¤âÉô³è¤â¥Ð¥¤¥È¤â¤»¤ºÍ§¤À¤ÁÉÕ¤¹ç¤¤¤âÃÇ¤Ã¤Æ¡¢Ëå¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¾¿Í¡£
¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î´Û²Ö¼Ó·î¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¤Æ¡¢Ä¾¿Í¤ÎÊ¿²º¤ÊÆü¾ï¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
¼Ó·î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢Ä¾¿Í¤È°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿Èª¤òÆÍÁ³¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤·¤¿àÈª¹Ó¤é¤·á¤À¤Ã¤¿¡ª¡¡
¼Ó·î¤Îµ¯¤³¤·¤¿ÇÈÌæ¤Ï¡¢Ä¾¿Í¤ò½ä¤ë¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÍò¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¡¢Êø²õ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆË½Áö¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡Ä¡ª¡©
▶︎info
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°HP¡§https://watarikunxx-anime.com
¥¢¥Ë¥á¸ø¼°X¡§https://x.com/watarikun_anime¡Ê@watarikunxx_anime¡Ë
¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡¡#ÅÏ¤¯¤ó
▶︎¸¶ºî¾ðÊó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¸¶ºî¡§ÌÄ¸«¤Ê¤ë¡ÖÅÏ¤¯¤ó¤Î¡ß¡ß¤¬Êø²õÀ£Á°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö·î´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×½êºÜ¡Ë
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯Á´16´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
¹ÖÃÌ¼Ò¡¿·î´©¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó
Ãø¡§ÌÄ¸«¤Ê¤ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Ê¿¼êÍ§ÍüÆà ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Ê¿¼êÍ§ÍüÆà ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡Ê¿¼êÍ§ÍüÆà ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok