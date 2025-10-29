櫻坂46『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』はMUFGスタジアム（国立競技場）で2DAYS開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

櫻坂46が、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を2026年4月11・12日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で開催する。

■YouTube生配信番組でサプライズ発表

10月29日20時から櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルで生配信された、13thシングル「Unhappy birthday構文」のリリースを記念したスペシャル番組にて、告知VTRでサプライズ発表された。

『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』は、8月24日にツアーファイナルを迎えた『5th TOUR 2025 “Addiction”』の終演後に会場内ビジョンで放映されたVTRによって、その開催自体は発表されていた。しかし、日時や会場などの詳細については発表されていなかったため、驚きの発表となった。

なお、チケットの最速先行受付が10月29日21時からスタートした。詳細は特設サイトで。

■ライブ情報

櫻坂46「5th YEAR ANNIVERSARY LIVE」

[2026年]

04/11（土）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）

04/12（日）東京・MUFGスタジアム（国立競技場）

■リリース情報

2025.10.16 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Unhappy birthday構文」

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Unhappy birthday構文」

