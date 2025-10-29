ずっと真夜中でいいのに。が、過去フルアルバム3タイトルをアナログレコードで同時リリースすることを発表した。

今回リリースするのは、1stフルアルバム『潜潜話』、2ndフルアルバム『ぐされ』、3rdフルアルバム『沈香学』の3作。生産上の都合につき全て数量限定生産となっており、過去アナログでリリースされている『ぐされ』は再販のためさらに少量での販売となる。

そしてピクチャージャケットは、ずっと真夜中でいいのに。のミュージックビデオを数々手がける革蝉、はなぶし、TV♡CHANYがそれぞれレコードオリジナルで書き下ろし。あえてビンテージのようにデザインされているのもアナログならではのこだわりとなっているという。

『潜潜話』

『ぐされ』

『沈香学』

10月30日12時より1日限定でZUTOMAYO PREMIUM会員先行抽選受付が行われ、11月2日20時より先着の一般予約受付が解禁となるので、ぜひチェックしていただきたい。また、”手ざわりのある音楽に拘りたいという”想いで、音関連の発売関連をまとめた”ZTMY SOUNDS”なるページも同時にアップされている。