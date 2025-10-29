ずっと真夜中でいいのに。、過去フルアルバムを数量限定アナログレコードで3タイトル同時リリース
ずっと真夜中でいいのに。が、過去フルアルバム3タイトルをアナログレコードで同時リリースすることを発表した。
今回リリースするのは、1stフルアルバム『潜潜話』、2ndフルアルバム『ぐされ』、3rdフルアルバム『沈香学』の3作。生産上の都合につき全て数量限定生産となっており、過去アナログでリリースされている『ぐされ』は再販のためさらに少量での販売となる。
そしてピクチャージャケットは、ずっと真夜中でいいのに。のミュージックビデオを数々手がける革蝉、はなぶし、TV♡CHANYがそれぞれレコードオリジナルで書き下ろし。あえてビンテージのようにデザインされているのもアナログならではのこだわりとなっているという。
10月30日12時より1日限定でZUTOMAYO PREMIUM会員先行抽選受付が行われ、11月2日20時より先着の一般予約受付が解禁となるので、ぜひチェックしていただきたい。また、”手ざわりのある音楽に拘りたいという”想いで、音関連の発売関連をまとめた”ZTMY SOUNDS”なるページも同時にアップされている。
■リリース情報
▼ZTMY SOUNDS
https://zutomayo.net/ztmysounds/
『潜潜話』【数量限定アナログレコード盤】
UPJH-20083/4 4988031788110
￥4,950（税込）
購入リンク：https://lnk.to/ZTMY_HHB_LP
◆商品解説
2019年10月30日に発売された1stフルアルバムを初のアナログレコード盤化。オリジナル書き下ろし（革蝉）ピクチャージャケ
数量限定商品
2LP/140g 標準盤
封入特典：レコードジャケサイズステッカーシート（4分割、ホログラム仕様）
Side A
01.脳裏上のクラッカー 02.勘冴えて悔しいわ 03.居眠り遠征隊
Side B
01.ハゼ馳せる果てるまで 02.蹴っ飛ばした毛布 03.Dear. Mr「F」
Side C
01.こんなこと騒動 02.眩しいDNAだけ 03.ヒューマノイド 04.グラスとラムレーズン
Side D
01.正義 02.優しくLAST SMILE 03.秒針を噛む
『ぐされ』【数量限定アナログレコード盤】
UPJH-20087/8 4988031799253
￥4,950（税込）
購入リンク：https://lnk.to/ZTMY_GSR_LP
◆商品解説
2021年2月10日に発売された2ndフルアルバム。同年6月にレコード盤化したものを重量盤→標準盤にて再発売。レコードオリジナル書き下ろし（はなぶし）ピクチャージャケ
数量限定商品
2LP/140g 標準盤
封入特典：レコードジャケサイズステッカーシート（4分割、ホログラム仕様）※以前リリースのものとは異なります
Side A
01.胸の煙 02.正しくなれない 03.お勉強しといてよ
Side B
01.勘ぐれい 02.はヴぁ 03.機械油 04.暗く黒く
Side C
01.MILABO 02.ろんりねす 03.繰り返す収穫
Side D
01.過眠 02.低血ボルト 03.奥底に眠るルーツ 04.暗く黒く[Twin Piano Live ver.]
『沈香学』【数量限定アナログレコード盤】
UPJH-20085/6 4988031788127
￥4,950（税込）
◆商品解説
2023年6月7日に発売された3rdフルアルバムを初のアナログレコード盤化。レコードオリジナル書き下ろし(TV♡CHANY)ピクチャージャケ
数量限定商品
2LP/140g 標準盤
封入特典：レコードジャケサイズステッカーシート（4分割、ホログラム仕様）
Side A
01.花一匁 02.残機 03.猫リセット
Side B
01.綺羅キラー(feat. Mori Calliope) 02.馴れ合いサーブ 03.あいつら全員同窓会
Side C
01.夏枯れ 02.袖のキルト 03.不法侵入 04.ばかじゃないのに
Side D
01.消えてしまいそうです 02.ミラーチューン 03.上辺の私自身なんだよ
