UNFAIR RULEが、11月5日にリリースする配信EP『ひびのかけら』より収録曲の「口癖」のMVを公開した。

「口癖」は、伝えきれない本音と募る想いが交差するUNFAIR RULEらしい壮麗なロックバラードになっているという。10月8日に行われたスタジオライブ生配信でも初披露されており、公開されたMVもスタジオライブ同日に撮影したとのこと。MVの監督は、スタジオライブのディレクターも務めた木本健太（A-10 inc.）だ。

いよいよ来週にリリースとなる配信EP『ひびのかけら』は、ストレートなロックサウンドとキャッチーなメロディ、赤裸々な歌詞で彩ったリード曲「誰かの彼女になっても」から始まり、一転、激しく刺々しい毒を含んだ歌詞などこれまでにないアプローチを取り入れた「耳鳴り」、美しいメロディとコーラスワーク、ギターリフが耳に残るミドルロックバラード「口癖」、今夏リリースしたバンドとして初めて夏という季節を意識的に取り入れたサマーソング「ポニーテール」、優しい歌声と音像でEP全体を包み込むラストソング「後悔する前に」の5曲が収録されている。EPタイトルの通り、UNFAIR RULE、ひいては山本珠羽の日々の1シーンからこぼれ落ちたかけらを集めた作品となっているとのことだ。

なお、ジャケット内で使用されている写真は「内緒」や「君にさよならを言わない」などのMV監督を務める渡辺達也が撮影。デザインは山本珠羽が手がけている。

『ひびのかけら』ジャケット写真

また、11月9日から全国ツアー＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞もスタートする。地元・岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOMから2026年1⽉28⽇の東京 SHIBUYA CLUB QUATTROまで全9公演をまわる。全公演チケットソールドアウト間近なので、早めのチェックをお勧めしたい。

◾️「口癖」 配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/unfairrule_hibinokakera

◾️配信EP『ひびのかけら』 2025年11月5日（水）リリース

収録曲：1.誰かの彼女になっても 2.耳鳴り 3.口癖 4.ポニーテール 5.後悔する前に

配信リンク：https://jvcmusic.lnk.to/unfairrule_hibinokakera

◾️＜UNFAIR RULE “ひびのかけら” tour＞ 2025年

11⽉9⽇（日）岡⼭ CRAZYMAMA KINGDOM OPEN 17:15 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：CRAZYMAMA KINGDOM（086-233-9014）

11⽉14⽇（金）神奈川 F.A.D YOKOHAMA OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：F.A.D YOKOHAMA（045-663-3842）

11⽉16⽇（日）⾹川 ⾼松DIME OPEN 17:30 / START 18:00

問い合わせ：DUKE（087-822-2520）

11⽉21⽇（金）宮城 MACANA OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：GIPお問合せフォーム https://www.gip-web.co.jp/t/info

11⽉28⽇（金）北海道 札幌BESSIE HALL OPEN 18:30 / START 19:00

問い合わせ：BESSIE HALL（011-221-6076）

12⽉12⽇（金）福岡 OP’s OPEN 18:30 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：BASECAMP（092-406-7737）

2026年

1⽉10⽇（土）愛知 NAGOYA CLUB QUATTRO OPEN 17:00 / START 18:00 ※ワンマン

問い合わせ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100(全⽇12:00-18:00)

1⽉16⽇（金）⼤阪 UMEDA CLUB QUATTRO OPEN 18:15 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (12:00〜17:00 ※平⽇のみ）

1⽉28⽇（水）東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO OPEN 18:00 / START 19:00 ※ワンマン

問い合わせ：渋⾕ CLUB QUATTRO 03-3477-8750

