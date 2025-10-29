¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¢¿·¾Ï¤Ø¡Ö¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
10·î6Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¡¢±é²Î²Î¼ê¡¦»ÔÀîÍ³µªÇµ¤¬¡ã¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2025¡Ø¿·¾Ï¡Ù¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
»ÔÀî¤Î²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ï»³¤¢¤êÃ«¤¢¤ê¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿º¢¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¾É¸õ·²¤Ç²Î¼ê³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¡¢¿ôÇ¯´Ö¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÌý¤¬¾è¤Ã¤¿»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦2024Ç¯¡¢ÆÍÁ³¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é´â¤¬È¯³Ð¤·³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¡£6»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢25Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¡£
5·î¤Ë¤Ï¿·¶Ê¡ÖÛ°¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢¡ã»ÔÀîÍ³µªÇµ ¥³¥ó¥µ¡¼¥È ¤¿¤À¤¤¤Þ¡ª¡ä¤ÈÂê¤·¤ÆÁ´¹ñ3²Õ½ê¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é5¥ö·î¡£¡Ø¿·¾Ï¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥é¥·¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¤ÎÃæ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤¹»ÔÀî¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¤â²¿¤é¤«¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÇØÃæ¤Ë¤¿¤¹¤¤ò³Ý¤±¡¢¤Û¤¦¤Âç¤ÎÉ®¤òµðÂç¤Ê»æ¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯»ÔÀî¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ç½ñ¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Ê¸»ú¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÇØ¸å¤Ë½Ð¸½¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ø¿·¾Ï¡Ù¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¿è¤Ê±é½Ð¤À¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»ÔÀî¤ÏÇö¹È¿§¤Î¿¶Âµ»Ñ¡£ÂÓÎ±¤Ëµ±¤¯¤Î¤Ï¥¨¥á¥é¥ë¥É¤À¤í¤¦¤«¡£¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ÀÈ±¤ÎÎÌ¤âÄ¹¤µ¤âÌá¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¡¼¥óÊÌ¤Ë¥¦¥£¥Ã¥°¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡£ºÇ½é¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¤Î¥Ö¥ë¥Í¥Ã¥È¡£µÒÀÊ¤«¤é¤Ï¡Ö¤æ¤¤Î¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£Á°¤ÎÊý¤ÎÀÊ¤Ë¤ÏÂ·¤¤¤ÎË¡Èï¤òÃå¤¿¿Æ±ÒÂâ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤â¡£¼Â¤Ï±é²Î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÇ®¤¤¤Î¤À¡£
¤Þ¤ººÇ½é¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡£¡ÖÌ¿ºé¤«¤»¤Æ¡×¡Ö¤¦¤¿¤«¤¿¤Î½÷¡×¡Ö²Ö¤ï¤º¤é¤¤¡×¤È3¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë²Î¤¦¡£Âç¤¤¯¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é²Î¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢±é²Î²Î¼ê¤Ç¤Ï¾¯¤·ÄÁ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ÖºòÇ¯¤Îº£º¢¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¹³¤¬¤óºÞ¤Î±Æ¶Á¤Çº£¤â¤Þ¤À¼ê¤Ê¤É¤Ëáã¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²÷Êý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¤Þ¤¿²Î¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¿·¤¿¤Ê²Î¼ê¿ÍÀ¸¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¤³¤á¤Æ¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÇ¯¤ÎÀ¥¤¢¤¸¤µ¤¤¿´Ãæ¡×¡£º£¤ÏË´¤ºî»ì²È¤Î°¤µ×Íª¤¬¡¢À¸Á°¤Ë»Ä¤·¤¿Ì¤È¯É½¤Î²Î»ì¤Ë¶Ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ç¡¢¥·¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ò¤Á¤¢¤¤Ê¤ª¤ß¤Î²ÎÀ¤³¦¡Ó¤ÈÂê¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¤Ø¡£°áÁõÂØ¤¨¤Î´Ö¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¡£¤Á¤¢¤¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö³åºÓ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿±é½Ð¤À¤í¤¦¡£
°áÁõ¤òÊÑ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿»ÔÀî¤Ï¡¢ÎÐ¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢Æ¬¤Ë¤Ï¹¦¿ý¤Î±©¤ÎÈ±¾þ¤ê¡£»ÔÀî¤¬Áª¤ó¤À¤Á¤¢¤¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤Á¤¢¤¤Î°úÂà¸å¤Ë88Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¥·¥ó¥°¥ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¤«¤â¤á¤Î³¹¡×¡£ÃæÅç¤ß¤æ¤¤¬Äó¶¡¤·¡¢¥Õ¥§¥¤¡¦¥¦¥©¥ó¤¬¥«¥ô¥¡¡¼¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥ë¡¼¥¸¥å¡×¡£77Ç¯¤Î¹ÈÇò½Ð±é»þ¤Îµ´µ¤Ç÷¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡¢ÇòÁÈ»Ê²ñ¤Î»³ÀîÀÅÉ×¤¬¡Ö²¿¤È¤âµ¤»ý¤Á¤Î°¤¤²Î¤Ç¤¹¤Í¤§¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖÌë¤ØµÞ¤°¿Í¡×¤È¤¤¤¦3¶Ê¡£°ìÈÌÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤¢¤¥Þ¥Ë¥¢¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¶Ê¡£¤³¤ì¤é¤òÆ²¡¹¤ÈÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»ÔÀî¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥Þ¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤¬»Ç¤¤ÃÎ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤¤¤¿¤¤¶Ê¤ò²Î¤¦¤ó¤À¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡ÒÌ¾¶Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ó¡£ÂôÅÄ¸¦Æó¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Çò¤¤¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÎÃËÀ¤ÈÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿½÷À¤ÎÌò¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¡¢²Î¤ÈÍÙ¤ê¤Ç¤½¤ÎÀ¤³¦¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½÷À¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡È¥¸¥§¥Ë¡¼¡É¡¢ÃËÀ¤Ï¡È¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡É¡£»ÔÀî¤Ï¹õ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¡¼¤Ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¥Å¥«É÷¤Î°áÁõ¤À¡£¶Ê¤Ï»ÔÀî¤¬·É°¦¤¹¤ëÃæ¿¹ÌÀºÚ¡ÖTATOO¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£¶áÆ£¿¿É§¤â²Î¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ï¡¼¥Ä¤Î¿¿Åç¾»Íø¡Ö¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¡×¤Ï¡¢¤½¤Î²Î»ì¤ò±éµ»¤Ç¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡Ö½½²ü¡×¤ò¶´¤ó¤ÇºÆ¤Ó¡Ö¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¡×¤ËÌá¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¡×¤ÇÄù¤á¤¿¡£±éµ»¤Î´Ö¡¢»ÔÀî¤¬¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢½ª»Ï¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¡£
¤³¤³¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï½ªÎ»¡£µÙ·Æ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤Ï¸åÈ¾¤Ø¡£
¸åÈ¾¤Ï¡Ò¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº ¤æ¤¸ÞÏº¡Ó¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Ï23Ç¯¤ÎÊë¤ì¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿È¬Âå°¡µª¤Ø¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£È¬Âå°¡µª¤Ï77Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡¦ÅÙ¶»°ìÈÖÀ±¡Ù¤Ë½÷À¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¡È¹ÈÊÛÅ·¡ÉÌò¤Ç½Ð±é¤·¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Á´¹ñ¤ÎÄ¹µ÷Î¥¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤¿¤Á¤Î¥Þ¥É¥ó¥Ê¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ÔÀî¤Ï²Í¶õ¤Î¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡¦¤æ¤¸ÞÏº¤È¤·¤Æ¡¢¹õ¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤È¥Ô¥ó¥¯¤ÎÊ¢´¬¤¤ËM¤È½ñ¤«¤ì¤¿¡ÊËÜÌ¾¤¬¿¿Íø¤Ê¤Î¤Ç¡Ë¥³¥ß¥«¥ë¤Ê½Ð¤¿¤Á¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Ç¥³¥È¥é¤òÌÏ¤·¤¿¥ï¥´¥ó¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¡¢¼ç±é¤Î¿û¸¶Ê¸ÂÀ¤È°¦Àî¶ÖÌé¤¬²Î¤Ã¤¿¡Ö°ìÈÖÀ±¥Ö¥ë¡¼¥¹¡×¡Êºî¼Ô¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡¦¥Ö¥®¥¦¥®¡¦¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âÍÌ¾¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï»ÔÀî¤â°ÊÁ°¤«¤é¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¡¢¸åÈ¾¤¬¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÀé¾»É×¤Î¡ÖÌ£Á¹½Á¤Î»í¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢È¬Âå°¡µª¤Î¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ°©¤¤¤¿¤¤¡×¡£±Ç²è¤ÇÈ¬Âå¤¬²Î¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÎø²Î¡×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È¬Âå¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ°©¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼ºÇ¸å¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌðÂô±ÊµÈ¤Î¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¡£»ÔÀî¤¬ÌÀºÚ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÂº·É¤¹¤ë¤È¤¤¤¦±Ê¤Á¤ã¤ó¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«²Î¤¦¤È¤Ï¡ª ¥Ç¥³¥È¥é¤Ï±Ê¤Á¤ã¤ó»ÅÍÍ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò²ó¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤ÆÌðÂôÉ÷¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ø¿·¾Ï¡Ù¤ÎÀµÂÎ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë
»ÔÀî¤Ï¤â¤È¤â¤È¥Ý¥Ã¥×¥¹Åª¤Ê¶Ê¤ò¤è¤¯Áª¤Ö¿Í¤À¤·¡¢²Î¤¤Êý¤â¥¬¥Á¥¬¥Á¤Î±é²Î²Î¼ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹Åª¤ÊÈ¯À¼¤Ç±é²Î¤Î¥³¥Ö¥·¤ò»È¤¦¿Í¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£¤Á¤¢¤¤äÌÀºÚ¤Ï¤È¤â¤«¤¯¤È¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤ËÆ´¤ì¤Æ¡×¤ä¡Ö»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤Ha¡ÁHa¡×¤Ï¡¢±é²Î¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç²Î¤¦¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ËÁ¸±¤·¤¿Áª¶Ê¡£º£¸å¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿±é²Î¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¶Ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤µ¤Æ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤â½ªÈ×¡£°áÁõ¤Î´Ö¤Ï¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍ³µªÇµÂÀ¸ÝÂÎÁà¡×¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÃË½÷¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¯¿Í¤Î³Ê¹¥¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢¤ª¼êËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤È¤¤¤¨¤ë»ÔÀîËÜ¿Í¤Î°ì¿Í¼Çµï¤Ë¤è¤ë¡ÒÎøÊéëý¡ÖËÌ¤Î°¦¹ö¡×¡Ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£»ÔÀî¤ÏÇò¤¤ÃåÊª¤òÃå¤Æ¡¢½ã¿¿¤µ¤òÉ½¸½¡£¡Ö¿´¤«¤µ¤Í¤Æ¡×¡Ö¤µ¤¤¤Ï¤Æ³¤¶®¡×¤È»ý¤Á²Î¤ò²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°¦¤·¤¤¿Í¤ÈËÌ¤ËÆ¨¤²¤Æ¤¤¿ÍÍ¤¬¥»¥ê¥Õ¤È¶¦¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢¤µ¤¤¤Ï¤Æ¤ÎÃÏ¤Þ¤ÇÍè¤Æ°¦¤·¤¤¿Í¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÖÀãÎø²Ú¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥³¥®¤È¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤À¤±¤Î±éÁÕ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤â¤ÎÈá¤·¤¤¥à¡¼¥É¤ÎÃæ¡¢Çò¤¤ÃåÊª¤«¤é¹õë¡êÛ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ø¤ÈÁáÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¡¢Àã¤¬¹ß¤ëÃæ¤ò°ì¿Í×Ç×Ó¤¦¥·¡¼¥ó¤¬±é¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»¤Ë¤Ï¡¢»×¤ï¤º¥°¥Ã¤ÈÂÃ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£º£¤ä±é²Î¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«ÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤¬¥°¥Ã¤ÈºÝÎ©¤Ä¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡
¤³¤³¤Ç¤Þ¤¿°áÁõÊÑ¤¨¤Î¤¿¤á¤Ë±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Î¥á¥¤¥¯Æ°²è¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤â¤Û¤Î¤Ü¤Î¤·¤¿¤â¤Î¡£Á°ÃÊ¤Ç¤ÎÍ¾±¤¤ò°ìµ¤¤ËÂÇ¤Á¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤ÎÍîº¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤Ê¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤¦¡¢´°Á´¤Ë¤ª¾Ð¤¤Æ°²è¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£»ÔÀî¼«¿È¤¬¥·¥ã¥¤¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾È¤ì±£¤·¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï³Æ½ê¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ÎÍ×ÁÇ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ÔÀî¼«¿È¤Ë¥³¥á¥Ç¥£¥¨¥ó¥ÌÅª¤Ê»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÄ®Ì¼É÷¤ÎÃåÊª¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÛ°¡×¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡Ö¥ª¥ê¥¬¥ß¡×¤ò²Î¤¤¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°§»¢¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¡ÖÛ°¡×¤òÇ®¾§¤·¤ÆËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¡ÖÛ°¡×¤Ï¥Ï¡¼¥É¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬¥¬¥ó¥¬¥ó¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¯¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢º£²ó¤ÏÄù¤á¤Î°§»¢Åª¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê±é½Ð¤¬»÷¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿Ê²½·Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¤¤Ä¤«¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µÙ·ÆÃæ¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê´ÛÆâÊüÁ÷¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯»ÔÀî¼«¿È¤¬À¼¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÃý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¡£ËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¼ê¤òÈ´¤«¤º¤Ë¡¢Å°Æ¬Å°Èø¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤ë¤ó¤À¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬´Ó¤«¤ì¤¿¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¶Ë¤á¤Æ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤²Î¤È¡¢±é½Ð¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£±é²Î¤ÎÀ¤³¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¤É¤³¤¬¡Ø¿·¾Ï¡Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âí´í°¤ï¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¿´°Õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿°ìÌë¤À¤Ã¤¿¡£
Ê¸¡ýÃÓ¾å¾°»Ö
¼Ì¿¿¡ý¥¹¥゙¥½゙¡¼
¡ÖÛ°¡×
2025Ç¯£µ·î£²£°ÆüÈ¯Çä
À±·î²ÖÈ×¡ÊKICM-31882¡ËÄê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICM-31182/
01 Û°
(ºî»í¡§¾¾°æ¸ÞÏº / ºî¶Ê¡§¹¬¹ÌÊ¿ / ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£ÏÂË)
02 ¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó
(ºî»í¡§¾¾°æ¸ÞÏº / ºî¶Ê¡§¹¬¹ÌÊ¿ / ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£ÏÂË)
03 ²Ö¤ï¤º¤é¤¤
(ºî»í¡§¾¾°æ¸ÞÏº / ºî¶Ê¡§¹¬¹ÌÊ¿ / ÊÔ¶Ê¡§º´Æ£ÏÂË)
04 Û° (¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¥ª¥±)
05 Û° (°ìÈÌÍÑÈ¾²»²¼¤²¥«¥é¥ª¥±)
¡ãÁÏÎ©130¼þÇ¯µÇ°¸æ±àºÂ¿·½ÕÆÃÊÌ¸ø±é¡ä
¡ÚÆü»þ¡Û2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)¡Á1·î17Æü(ÅÚ)
¡Ú½Ð±é¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¡¢»ÔÀîÍ³µªÇµ
¡Ú³«±é¡Û11:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¸æ±àºÂ¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæ¶è±É1-6-14¡Ë
°ìÉô¡§¡Ø¸æ±àºÂÉ´»°½½¼þÇ¯¡¡»þÂå¤Î²Î¡¦¤³¤³¤í¤Î²Î¡Ù
ÆóÉô¡§¡Ø¿·½Õ¶Á¾¬¡Á¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÛ¤¤¤ò²Î¤Ë¾è¤»¤Æ¡Á¡Ù
https://www.misonoza.co.jp/lineup/month260110.html
¡ã»°»³¤Ò¤í¤·ÆÃÊÌ¸ø±é»ÔÀîÍ³µªÇµÆÃÊÌ½Ð±é¡ä
¡ÚÆüÄø¡Û2026Ç¯2·î13Æü(¶â)¡Á2·î28Æü(ÅÚ)
¡Ú²ñ¾ì¡ÛÂçºå¿·²ÎÉñ´ìºÂ
Âè°ìÉô¡§¤ª¼Çµï¡¡ÂèÆóÉô¡§¥³¥ó¥µ¡¼¥È
https://www.shinkabukiza.co.jp/perf_info/20260213.html
¢¡»ÔÀîÍ³µªÇµ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È