イスラエルが、イスラム組織ハマスの停戦合意違反を理由にパレスチナ自治区ガザ地区で一連の空爆を行い、少なくとも104人が死亡しました。10日の停戦発効後、最大の死者数となっています。

ガザ地区の保健当局によりますと、28日夜から29日にかけてのイスラエルの空爆で少なくとも104人が死亡し、うち46人が子どもだということです。

イスラエル軍は、ガザ地区南部ラファでの攻撃で兵士1人が死亡したことについて、停戦合意違反だと主張、「数十のテロ目標を攻撃した」と発表しました。その後、29日に「停戦の執行を再開した」としています。

これに対し、ハマスは「ラファでの攻撃には関与していない」と否定したうえで、「イスラエルの空爆こそ停戦合意の破壊を意図したものだ」と非難しました。さらに、「アメリカがイスラエルに政治的な後ろ盾を与え、民間人の犠牲を助長している」として、アメリカの対応にも強く反発しています。

こうしたなか、アメリカのトランプ大統領は29日、イスラエルには反撃の権利があるとしたうえで、イスラエルの攻撃は「停戦を危険にさらすものではない」との見解を示しました。

10日に発効した停戦からまもなく3週間、双方が合意違反を指摘し合う状況が続き、停戦の行方が懸念されています。