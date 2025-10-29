◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

ソフトバンクが敵地・甲子園で阪神に競り勝ち、第２戦から３連勝。３勝１敗とし、５年ぶりの日本一に王手をかけた。

日本シリーズ初先発のソフトバンク・大津亮介投手は５回３安打無失点と好投。初回は３者凡退の立ち上がり。味方が１点を先制した２回は安打と四球で２死一、二塁とするも、小幡を投ゴロに打ち取り無失点で切り抜ける。その後は毎回走者を出しながらも要所を締め、得点を許さなかった。

打線は両軍無得点の２回、山川穂高内野手が日本シリーズのタイ記録となる３試合連続本塁打を放ち先制。１点リードのまま迎えた５回１死満塁では柳町達外野手が１球できっちり中犠飛を放ち貴重な２点目を挙げると、６回２死二塁では、大津の代打として登場した近藤健介が右前安打を放ち３点目を奪った。３−０で迎えた８回には、４番手で登板した松本裕樹が佐藤輝明の適時打などで２点を失うも、最終回に登板した守護神・杉山一樹が無失点に抑え、１点差を守り抜いた。

２勝１敗から王手をかけたチームは過去に２５度。そのうち２４度が日本一に輝いており、Ｖ確率は９６％と圧倒的な数字だ。また、ソフトバンクが２勝１敗から王手をかけたのは過去５回で、うち４度が日本一。２０２０年以来遠ざかっている頂点がいよいよ見えてきた。