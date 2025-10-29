女優・吉岡里帆の客室乗務員（ＣＡ）姿に注目が集まっている。

２９日にインスタグラムで「ヤンくん、シュー監督と」とコメントし、共演者や監督とのショットをアップ。「初めての海外作品での撮影 一生忘れられない素晴らしい時間を頂きました。言葉の壁を跳ね除けて作品で繋がる感覚をしっかりと肌で感じました。この映画が日本で上映される事を願って。『Ｄｏｕｂｌｅ Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 雙囍』は東京国際映画祭期間中 １１月５日までは東京で上映されています ぜひ多くの方に見て頂けますように。」と続け、客室乗務員姿で飛行機内の座席に座る様子をアップ。

この投稿にファンからは「里帆さん、ＣＡさんとっても似合っています こんな方に出会えたら幸せです」「ヤンくんが羨ましい〜日本の綺麗なお姉さんの魅力に幼心がドキドキしちゃってそう」「なんだこの破壊力のある美しさ！さすが芸能界一いい女！！」「いつもやさしい里帆さんにぴったりな役で素敵でした」「良い雰囲気ですね 制服も似合ってます」「う、うつくしい」「何着ても綺麗で可愛いな 無敵かよ」などのコメントが寄せられている。