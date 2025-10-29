◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第４戦 阪神２―３ソフトバンク（２９日・甲子園）

阪神が痛恨の３連敗を喫し、ソフトバンクに王手をかけられた。第３戦まで〇●●は３８年ぶりの日本一に輝いた２３年と同じ星取りだったが、２年前は４戦目に勝利。これでホークスとの頂上決戦に敗れた１４年（〇●●●●）と４戦目までが全く同じ星取りとなった。

日本シリーズ（Ｓ）初登板の高橋が２回、山川にバックスクリーンへのソロアーチを被弾。５回にも１死から投手の大津を歩かせると、柳田に左前安打を浴び、一、二塁。ここで周東の打球を左肘付近に受け緊急降板。２番手・畠が柳町に犠飛を許して追加点を奪われた。さらに６回にも３番手の桐敷が代打・近藤に右前適時打を浴びて０―３となった。

頼みの打線も２回１死に大山が左前安打を放ち、今日本Ｓ１３打席目で初めてＨランプをともしたが、後続が続かず。６回には先頭・森下が右前安打で出塁し、暴投で二塁へ。だが、佐藤輝が佐藤輝が三邪飛、大山が遊直、前川が左飛に終わった。８回１死一、二塁で佐藤輝が中前適時打を放つなど２点をかえしたが、一歩及ばなかった。

過去の日本Ｓでは１勝３敗と崖っぷちに立たされた３６チーム中（１勝３敗１分けを含む）、巻き返して日本一に輝いたのは４チーム（１１％）のみ。さらに１勝２敗から王手をかけられた２５チーム中、逆転優勝を飾ったのは１９５５年の巨人の１チーム（４％）しかない。