クロミのデビュー20周年をお祝い！ギャル可愛いテーマカフェが期間限定オープン
2005年にデビューした、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」。誕生20周年を記念して、『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』が東京・宮城・愛知・大阪で順次開催されます。名古屋では、11月8日（土）からスタートしますよ。
Whtat’s KUROMI？
2025年のサンリオキャラクター大賞で4位となった人気キャラクター。自称「マイメロディのライバル」で、黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。乱暴に見えても実は乙女チックな一面も持っています。そのギャップで、多くの大人女子をトリコにしています。
ギャル可愛い空間でクロミがお出迎え♪『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』
11月8日（土）～12月7日（日）まで、名古屋ラシックの地下1階にある「名古屋：BOX cafe&space」で『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』が開催されます。そこで出迎えてくれるのが、“憧れのギャルモデル”をコンセプトにしたクロミちゃん。今Z世代を中心にブームとなっている「YK2」をイメージしたイマドキファッションに身を包んでいるのだとか♪ また、ムラサキ×ピンクの“ギャル可愛い”空間も楽しむことができます。
胸キュン間違いなしのフォトジェニックなメニュー
クロミちゃんをイメージした、究極の胸キュン♡フォトジェニックなメニューが揃います。お食事からデザート、ドリンクまで、どれも愛らしく迷ってしまいそう！
フード
●KUROMI HAPPY DAYS プレート 1,690円
キービジュアルのクロミをごはんで表現。マカロニサラダやらっきょうタルタルなどが添えられた、見た目も可愛いミートボールプレートです。
●ツンデレ♡クロミパスタ 1,590円
「ムラサキ×ピンク×クロミ＝最強♡」なおしゃれ系パスタ。チキンやしめじの入ったレモンペッパー風味で、見た目に反してさっぱりとした味わいです。
●GALカワMAX☆カレー 1,590円
トップのクロミちゃんが目を引くカレー。ピンクの紅芯大根の中にチキンやナスが入っています。ヒョウ柄のステンシルでY2K感を演出。
デザート
●クロミ♥パフェ 1,490円
中にはミルクプリンやブドウゼリー、上にはヨーグルトアイスとブドウシャーベットをトッピング。クロミカラーで、小悪魔感満載の可愛いパフェです。
●うちらクロミ推し♡ハピバグラスケーキ 1,490円
クロミちゃんのお誕生日をお祝いする、ハピバグラスケーキ。あなたが持ってきたクロミにケーキをプレゼントしてあげましょう♪ケーキの中にはフルーツカクテルやコーンフレーク、バニラアイスが入っています。
ドリンク
●KUROMI♡フロート 990円
てっぺんにのった、ひんやりブドウシャーベットでクロミちゃんを表現。見た目も気分もアガります！！
●ギャルい☆クロミのフルーツソーダ 890円
クロミカラーのフルーツと一緒に、ちょこんと乗ったクロミちゃんが可愛い、巨峰×ブルーハワイの炭酸ドリンク。
●ラテにも降臨☆クロミさま♡ 890円
クロミカラーの紫色のチョコミルクラテ。ふわふわフォームミルクの上にはキュートなクロミちゃんが描かれています。ほっと甘い気分に浸れる一杯です。
特典やカフェオリジナルグッズもお見逃しなく！
カフェ利用特典や描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズも登場します。
特典
●事前予約者限定カフェ利用特典
事前予約（660円/1名）を利用し、メニュー注文すると「A5クリアファイル（全2種）」をランダムで１つプレゼント。
●メニュー特典
飲食会計が3,000円以上になると、「クリアカード（全5種）」をランダムで1つプレゼント。※無くなり次第終了
スーベニア
●ストローチャーム（ランダム5種） 各660円
※ドリンクまたはサイドドリンク1品注文につき、5個まで購入可能。
●アクリルコースター（ランダム5種） 各990円
※ドリンクまたはデザート1品注文につき、5個まで購入可能。
●マグカップ 各2,200円
※ドリンクまたはサイドドリンク1品注文につき、2個まで購入可能。
オリジナルグッズ
●アクリルキーホルダー（ランダム5種） 各825円
●グリッターステッカー(ランダム5種） 各605円
●ラメ缶バッジ（ランダム5種） 各660円
●サテン巾着 各1,760円
●エコバッグ 各2,750円
●ボールチェーン付きマスコット 2,970円
可愛さ満載のカフェで、クロミちゃんの誕生日をお祝いしませんか？ 来店の際は、事前予約がおすすめです♪
ポップアップ概要をチェック
【開催期間】
11/8(土)～12/7(日)
【場所】
名古屋市中区栄3-6-1 ラシックB1F
BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店
【予約方法】
先着順で予約受付中(予約金660円)
※予約特典付き※1申込につき4席まで予約可能
＼予約はこちら／
https://20th-cafe.theme-cafe.jp
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661943
※画像はすべてイメージ
※価格はすべて税込表記
イベント名：KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE
開催場所：BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店(名古屋市中区栄3-6-1ラシックB1F)
開催期間：11/8(土)～12/7(日)
料金：予約金660円
公式サイト：https://20th-cafe.theme-cafe.jp/