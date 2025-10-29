2005年にデビューした、株式会社サンリオの人気キャラクター「クロミ」。誕生20周年を記念して、『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』が東京・宮城・愛知・大阪で順次開催されます。名古屋では、11月8日（土）からスタートしますよ。

Whtat’s KUROMI？

2025年のサンリオキャラクター大賞で4位となった人気キャラクター。自称「マイメロディのライバル」で、黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。乱暴に見えても実は乙女チックな一面も持っています。そのギャップで、多くの大人女子をトリコにしています。

ギャル可愛い空間でクロミがお出迎え♪『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』

11月8日（土）～12月7日（日）まで、名古屋ラシックの地下1階にある「名古屋：BOX cafe&space」で『KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE』が開催されます。そこで出迎えてくれるのが、“憧れのギャルモデル”をコンセプトにしたクロミちゃん。今Z世代を中心にブームとなっている「YK2」をイメージしたイマドキファッションに身を包んでいるのだとか♪ また、ムラサキ×ピンクの“ギャル可愛い”空間も楽しむことができます。

胸キュン間違いなしのフォトジェニックなメニュー

クロミちゃんをイメージした、究極の胸キュン♡フォトジェニックなメニューが揃います。お食事からデザート、ドリンクまで、どれも愛らしく迷ってしまいそう！

フード

●KUROMI HAPPY DAYS プレート 1,690円

キービジュアルのクロミをごはんで表現。マカロニサラダやらっきょうタルタルなどが添えられた、見た目も可愛いミートボールプレートです。

●ツンデレ♡クロミパスタ 1,590円

「ムラサキ×ピンク×クロミ＝最強♡」なおしゃれ系パスタ。チキンやしめじの入ったレモンペッパー風味で、見た目に反してさっぱりとした味わいです。

●GALカワMAX☆カレー 1,590円

トップのクロミちゃんが目を引くカレー。ピンクの紅芯大根の中にチキンやナスが入っています。ヒョウ柄のステンシルでY2K感を演出。

デザート

●クロミ♥パフェ 1,490円

中にはミルクプリンやブドウゼリー、上にはヨーグルトアイスとブドウシャーベットをトッピング。クロミカラーで、小悪魔感満載の可愛いパフェです。

●うちらクロミ推し♡ハピバグラスケーキ 1,490円

クロミちゃんのお誕生日をお祝いする、ハピバグラスケーキ。あなたが持ってきたクロミにケーキをプレゼントしてあげましょう♪ケーキの中にはフルーツカクテルやコーンフレーク、バニラアイスが入っています。

ドリンク

●KUROMI♡フロート 990円

てっぺんにのった、ひんやりブドウシャーベットでクロミちゃんを表現。見た目も気分もアガります！！

●ギャルい☆クロミのフルーツソーダ 890円

クロミカラーのフルーツと一緒に、ちょこんと乗ったクロミちゃんが可愛い、巨峰×ブルーハワイの炭酸ドリンク。

●ラテにも降臨☆クロミさま♡ 890円

クロミカラーの紫色のチョコミルクラテ。ふわふわフォームミルクの上にはキュートなクロミちゃんが描かれています。ほっと甘い気分に浸れる一杯です。

特典やカフェオリジナルグッズもお見逃しなく！

カフェ利用特典や描き下ろしアートを使用したカフェオリジナルグッズも登場します。

特典

●事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約（660円/1名）を利用し、メニュー注文すると「A5クリアファイル（全2種）」をランダムで１つプレゼント。

●メニュー特典

飲食会計が3,000円以上になると、「クリアカード（全5種）」をランダムで1つプレゼント。※無くなり次第終了

スーベニア

●ストローチャーム（ランダム5種） 各660円



※ドリンクまたはサイドドリンク1品注文につき、5個まで購入可能。

●アクリルコースター（ランダム5種） 各990円

※ドリンクまたはデザート1品注文につき、5個まで購入可能。

●マグカップ 各2,200円

※ドリンクまたはサイドドリンク1品注文につき、2個まで購入可能。

オリジナルグッズ

●アクリルキーホルダー（ランダム5種） 各825円

●グリッターステッカー(ランダム5種） 各605円

●ラメ缶バッジ（ランダム5種） 各660円

●サテン巾着 各1,760円

●エコバッグ 各2,750円

●ボールチェーン付きマスコット 2,970円

可愛さ満載のカフェで、クロミちゃんの誕生日をお祝いしませんか？ 来店の際は、事前予約がおすすめです♪

ポップアップ概要をチェック

【開催期間】

11/8(土)～12/7(日)

【場所】

名古屋市中区栄3-6-1 ラシックB1F

BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店

【予約方法】

先着順で予約受付中(予約金660円)

※予約特典付き※1申込につき4席まで予約可能

＼予約はこちら／

https://20th-cafe.theme-cafe.jp

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661943

※画像はすべてイメージ

※価格はすべて税込表記

イベント名：KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE

開催場所：BOX cafe&space 名古屋ラシック1号店(名古屋市中区栄3-6-1ラシックB1F)

開催期間：11/8(土)～12/7(日)

料金：予約金660円

公式サイト：https://20th-cafe.theme-cafe.jp/