アジアを代表するコンテンツ見本市・TIFFCOM2025が29日に開幕し、日本テレビが掲げる海外戦略の最新の取り組みが紹介されました。

日本テレビ 取締役専務執行役員 澤桂一

「今回の日本テレビの中期経営計画のスローガン、日テレ開国ということでございます」

「とにかくいろんなことをやってみて、いろんなことにチャレンジをしてみて、その中から当たり筋を見つけて参りたいと思っております。」

日本テレビはことし6月、グローバル市場向けにバラエティー番組を開発する「GYOKURO STUDIO」を立ち上げました。国内外のクリエイターやトップブランドと共に世界的なヒット作を開発するほか、グローバルプラットフォームとも連携し、オリジナル企画を世界に届けることを目的としています。

また自社の番組に向けて開発されたリアルタイム映像解析AI「viztrick AiDi」も紹介されました。インターネット接続不要でペン1本で直感的に使えるのが特徴で、放送業界だけでなく国内外の様々な業界への浸透をめざすとしています。

日本テレビはこれらの施策を通じ、世界市場への進出を加速させる方針です。