10月24日から26日に開催された「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」。25日には、6人組グループ・Kis-My-Ft2の宮田俊哉がサプライズで登場した。

注目が集まった宮田の“ポテンシャル”

宮田は、コスプレ情報誌『COSPLAY MODE』10月号の表紙を飾った際に着用していたオリジナルキャラクターのコスプレで初参戦。街中で行われたパレードや特設ステージで行われた「ニコニココスプレクション」に姿を現した。

その様子はニコニコ生放送での配信や、イベントに参加していた他のコスプレイヤーのSNSを通じて瞬く間に拡散され、大きな話題となっている。

「宮田さんといえば、アニメ好きで知られ“オタクキャラ”として親しまれています。また、同じグループのメンバーのうち横尾渉さん、二階堂高嗣さん、千賀健永さんと4人で結成した派生ユニット“舞祭組”としても活動しており、いわゆる“イケメン枠”で売っていたメンバーではありませんでした。しかし、今回のコスプレ姿で宮田さんのビジュアルやスタイルの良さに改めて注目が集まっています」（アイドル誌ライター）

《加工無しでこのビジュアル・スタイルって一般人ではありえない、、正真正銘のアイドル様だったわ、、、》

《美しすぎて、一瞬美術館の特別展かと思いました》

《宮田さんの骨格、、!!!!ビジュ!!!!!!!良すぎ〜!!!!》

と、そのプロポーションを絶賛する声が多数寄せられた。普段の活動では気づかれにくかった宮田のポテンシャルが、ファン以外の層にも広く知られる結果となった。

宮田本人も自身のXで、

《池ハロで何回も「顔小さいですね!」「スタイルいいですねっ!」って言われたんだけど… キスマイの時の宮田はそこまで思わなかったって事でしょ? そうなの! Kis-My-Ft2って、とんでもねースタイルだらけなのよ!マジで!笑 みんな一回Kis-My-Ft2のMVとか見て! 小顔&スタイルぶっ壊れ集団だからw》

と、反応。自虐を交えつつグループ愛あふれるユーモアたっぷりな投稿で応えた。また、この反響を受けて旧ジャニーズ事務所所属タレントに対する再評価の声も高まっているという。

「宮田さんの顔の小ささや頭身バランスの良さ、そしてそれが全く浮かないKis-My-Ft2全員のスタイルの良さをきっかけに “骨格ジャニーズ”という言葉がバズりました。“骨格ジャニーズ”とは、故ジャニー喜多川氏がタレントを選ぶ際に見ていたのではないかと噂されるスタイル基準のこと。

単純な背の高さではなく、頭身比が良く、どんな衣装を着てもステージ映えする特有の骨格のことを指しています。今回の“池ハロ”を機に、他のグループや旧ジャニーズ事務所所属タレントも総じて“骨格ジャニーズ”だと再認識される形となりました」（前出、アイドル誌ライター）

ファンの間では、

《いままで気にしたことなかったけどジャニーズって凄いんだね!?》

《ジャニーさんが選んだジャニーズはとにかく骨格が美しかった。一般人では決して有り得ない骨格してる。骨格がジャニーズ。ほまにジャニーさんの見る目こそが事務所の宝だったのだと常々感じる》

《ジャニーズ同士で並んでると分からないけど生で見るとやっぱりジャニーズ骨格ってすごい》

といったコメントが相次いでいる。

コスプレの結果、意外なところで注目を集めた宮田。その“骨格ジャニーズ”っぷりは、同事務所タレントの底力を改めて世に知らしめることとなった。