若槻千夏、仕事に対する割り切った考え方を明かす「私は土日が休みです」

10月28日深夜放送のテレビ朝日系『若槻千夏のうるさい心理テスト』にて、若槻千夏が仕事に対する考え方を明かした。

【関連】若槻千夏、夫に頼りきり！？意外なプライベートでの一面が明らかに「1個もやったことがない」

番組の“公園のベンチに女の子がいます。食べているおやつは？”という心理テストで、若槻は“赤いリボンをつけてポニーテールをしている女の子が、ピンクのペロペロキャンディを食べているところを想像した”と回答。

この心理テストでは“割り切り度”が分かるとして、“キャンディを選んだ人は割り切り度が高く、仕事を時間内で切り上げて私生活とのバランスを保てる人”と診断されると、若槻は、「私は土日が休みです。バランスがすごいです」「（先輩からの誘いであっても）私なんかもう余裕で断るから」と明かした。

また、“女の子は潜在意識を表し、髪を束ねているのは感情や思考をコントロールしていることの表れ”という診断には、「昔、ある会社の社長に『感情で仕事したら終わりだよ』って言われたことがあって。『何でも、感情的に、これは嫌だからやめますとか、これは嫌だからやらないとか、感情的になったら仕事っていうのは全部終わる』って言われて」「そこからなるほどと思って、感情的にやらないように心がけてるから、めっちゃ合ってると思う」とも話していた。