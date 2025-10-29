10月29日、高橋愛がInstagramを更新し、最新のヘアカラーを披露した。

【写真】カラーチェンジ前の秋服SHOTなども公開

今年5月、舞台『「HUNTER×HUNTER」THE STAGE 3』の金髪キャラクター・ビスケ役にキャスティングされたことをきっかけに、髪をハイトーンにしたという高橋。

その後、別の仕事の関係で髪色を戻す予定だったが、許可が下りたことでハイトーンを継続し、現在までさまざまな髪色を楽しむ様子を同Instagramで公開している。

そんな高橋は、今回の投稿では、「Reborn」「She is really a genius」と施術してくれた美容師の女性を称賛しつつ、淡いパープルに染められた新しいヘアカラーの写真を掲載。ファンからは、「ハイトーン愛ちゃんもすき」「色がとてもきれい」「めちゃかわ」などの声が寄せられていた。

なお、10月27日の投稿では、根本に黒髪が混じった金髪の高橋がさまざまなコーディネート姿を披露しており、今回も大きなイメージチェンジとなったことがうかがえる。

かつてモーニング娘。メンバーとして人気を博した高橋は、現在ファッション誌のモデルとしても活躍しつつ、アパレルブランド「fukuu」のディレクターを務めるなど、幅広く活動。私生活では、2014年2月14日にあべこうじと入籍している。

画像出典：高橋愛オフィシャルInstagramより