櫻坂46が、『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を2026年の4月11日と12日にMUFGスタジアム（国立競技場）で開催する。

本情報は、本日10月29日の20時から櫻坂46の公式YouTubeチャンネルにて生配信された、13thシングル『Unhappy birthday構文』のリリースを記念したスペシャル番組において、告知VTRでサプライズ発表された。

『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』は、今年8月24日にツアーファイナルを迎えた『5th TOUR 2025 “Addiction”』の終演後、会場ビジョンで放映されたVTRによってすでに予告されていたもの。今回の発表にて、日時や会場などの詳細が明かされた。また、チケットの最速先行受付は、発表直後の10月29日21時よりスタートしている。

