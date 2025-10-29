応援したいと思う「アスリート／スポーツ選手」ランキング！ 2位「八村塁」、1位は？【2025年最新】
All About ニュース編集部は9月29日、全国の10〜70代の男女300人を対象に「アスリート／スポーツ選手」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「応援したいと思うアスリート／スポーツ選手」ランキングを紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位は、プロバスケットボールの八村塁選手です。
現在27歳の八村選手は、NBAの名門・ロサンゼルス・レイカーズに所属。日本人史上3人目となるNBAプレーヤーで、2024年には日本代表のエースとしてパリ五輪にも出場しました。2メートルを超える恵まれた体格と高い得点力を武器に、世界最高峰の舞台で戦い続ける八村選手は、誠実で仲間思いな人柄も魅力です。
アンケート回答では、「バスケットで海外進出している数少ない選手だから。どこまで海外で日本のバスケが通用するのかチャレンジして欲しい」（30代女性／佐賀県）、「日本人がバスケでNBAで行くのはとても大変なので」（40代男性／新潟県）、「自分もバスケをしているので、日本を代表するバスケ選手を応援したいから」（10代男性／岡山県）などのコメントが集まりました。
1位に選ばれたのは、メジャーリーガーの大谷翔平選手です。
1994年生まれの大谷選手は、現在はロサンゼルス・ドジャースに所属。日本でプレーしていた頃からピッチャーとバッターを両立する二刀流として活躍し、メジャーリーグでも投打の両方で世界中を沸かせています。圧倒的な実力はもちろん、ひたむきに努力を重ねる姿や穏やかな笑顔も魅力。国や世代を超えて応援したくなる存在として支持を集めています。
回答者からは、「スポーツには興味がない私でも毎日ニュースで流れて耳にする名前なので、最近は気になって応援しています」（40代女性／大阪府）、「派手な生活をせず、野球に専念しているのがすごいと思うから」（30代女性／徳島県）、「伝説に残る野球選手になると思うので」（40代女性／東京都）、「投げるのも打つのも、トップクラスの選手でありながら、謙虚でファンを大切にしています」（60代男性／兵庫県）といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【9位までのランキング結果を見る】
2位：八村塁（バスケ）／24票
2位は、プロバスケットボールの八村塁選手です。
現在27歳の八村選手は、NBAの名門・ロサンゼルス・レイカーズに所属。日本人史上3人目となるNBAプレーヤーで、2024年には日本代表のエースとしてパリ五輪にも出場しました。2メートルを超える恵まれた体格と高い得点力を武器に、世界最高峰の舞台で戦い続ける八村選手は、誠実で仲間思いな人柄も魅力です。
1位：大谷翔平（野球）／171票
1位に選ばれたのは、メジャーリーガーの大谷翔平選手です。
1994年生まれの大谷選手は、現在はロサンゼルス・ドジャースに所属。日本でプレーしていた頃からピッチャーとバッターを両立する二刀流として活躍し、メジャーリーグでも投打の両方で世界中を沸かせています。圧倒的な実力はもちろん、ひたむきに努力を重ねる姿や穏やかな笑顔も魅力。国や世代を超えて応援したくなる存在として支持を集めています。
回答者からは、「スポーツには興味がない私でも毎日ニュースで流れて耳にする名前なので、最近は気になって応援しています」（40代女性／大阪府）、「派手な生活をせず、野球に専念しているのがすごいと思うから」（30代女性／徳島県）、「伝説に残る野球選手になると思うので」（40代女性／東京都）、「投げるのも打つのも、トップクラスの選手でありながら、謙虚でファンを大切にしています」（60代男性／兵庫県）といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)