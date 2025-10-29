「胸糞悪すぎ」VTuber、動画で「実際にある二次創作のタイトルを使用」し炎上。「あんたサイテーやな」
VTuberのやしろあいさんは10月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。「不適切な内容の動画を投稿」したとして謝罪するも、批判が殺到しています。
【投稿】VTuberが「実際にある二次創作のタイトルを使用」し炎上
この投稿には「他人が一生懸命作り上げた物をバカに出来る神経を疑う」「サブカルへのリスペクトない」「純粋に人間性に問題があるのでは」「あんたサイテーやな」「胸糞悪すぎてありえない」「作者本人に無許可ってガチ？」など、厳しい声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
「誠に申し訳ございませんでした」やしろさんは「【動画の非公開について】昨日公開いたしました動画につきまして、さまざまなご意見をいただきましたため、現在は非公開とさせていただいております」と発表。また「二次創作に関する知識が浅く、見てくださった皆さまや作者さまに対して不適切な内容の動画を投稿してしまい、誠に申し訳ございませんでした」と謝罪しました。
『消去した動画の件について』配信で説明さらに同日、自身のYouTubeチャンネルにて『【消去した動画の件について】』と題した配信を行ったやしろさん。その中で「二次創作のタイトルか、アニメのサブタイトルかを当てる企画を昨日の19時に投稿いたしました」「その動画の中で私の配慮が足りず、実際にある二次創作のタイトルを使用してしまい、作者さんや視聴者の皆さまに不快な気持ちにさせてしまい、本当に申しわけありませんでした」と、経緯を説明すると共に、改めて謝罪しています。配信のアーカイブは、執筆時点の29日現在も公開中です。
