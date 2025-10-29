青森県の市で「名前がかっこいいと思う市」ランキング！ 2位「弘前市」を2票差で抑えた1位は？【2025年調査】
字面や語感のいい名前は、一度聞いただけでも印象に残るもの。ネーミングセンスのいい市名が青森県にはたくさんあります。
All About ニュース編集部は10月14〜15日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に「名前がかっこいい市」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「青森県の市で名前がかっこいいと思う市」ランキングを紹介します！
約2600本の桜が咲き誇る「弘前さくらまつり」や、夏の風物詩「弘前ねぷたまつり」といった季節のイベントも充実。日本初の世界自然遺産に選ばれた「白神山地」の大自然も必見です。
回答者からは「桜のシーズンになると弘前城が紹介され、その度に素敵な名前だと感じるからです」（50代女性／静岡県）、「知っていなければ読めず、スマートさがあるため」（30代男性／神奈川県）、「『前』を『さき』と読ませるところが独特、響きもかっこいい」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
津軽五所川原駅から津軽中里駅を結ぶ津軽鉄道では、冬のストーブ列車が名物。車内では昔懐かしのダルマストーブでスルメを焼いたり、地酒を飲んだりしながら過ごせます。
回答コメントでは「単純に字数が多いとインパクトがある」（20代女性／千葉県）、「漢字の羅列がカッコよく感じたため」（30代女性／神奈川県）、「口に出して読みたくなるところ」（40代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
【7位までの全ランキング結果】
