【2025年新発売】秋に食べたい、横浜土産スイーツ7選！ さつまいも、栗、キャラメル…旬を堪能
おいしいものが盛りだくさんの実りの秋。今回は、横浜で秋に食べたい、新作・注目のスイーツを厳選して紹介します。さつまいも、栗、キャラメルなど、秋の味覚を堪能できる逸品ばかり。手土産はもちろん、自分へのごほうびリストに加えてみませんか？ （画像は提供）
できたてのスイートポテトのような香ばしいさつまいもの甘み、しっとりカステラ生地が一体となった新食感を楽しめます。温めたハーバーにバターをのせるとおいしさ倍増！
期間：2025年10月1日〜2026年1月14日（予定）
場所：ありあけ直営店、駅売店、量販店、百貨店、オンラインショップなど
価格：単品 税込237円、5個入 税込1188円
九州産のさつまいもにバターや生クリームを練りこんでしっとりと焼き上げた、福岡の名物土産として60年以上愛され続ける「ロイヤルのスイートポテト」。そのおいしさをイメージして、さつまいもの甘さをていねいに引き出し、バター香るぜいたくな味わいとなっています。
発売日：2025年10月24日
場所：パティスリーウイッシュボン 横濱レンガ通りオフィシャルショップ、オンラインショップ
ほか、ロイヤルグループが運営する全国の空港・高速道路売店のうち11店舗
価格：6個入 税込728円、12個入 税込1398円
「ほろっ」と崩れるダブルベイキング製法の特製サブレで、濃厚＆クリーミー「とろ〜り」とした特製バニラチョコレートクリームをたっぷりと包んでいます。仕上げにふりかけたアンデス山脈のピンク岩塩が甘さを引き締め、上品なバニラの風味が際立ちます。
発売日：2025年10月18日
場所：横浜バニラ 横浜高島屋店
価格：8個入ミニギフトボックス 税込1550円、16個入ギフトボックス 税込2970円
冷蔵庫で2〜3日間寝かせると、スポンジとクリームとがよりなじんで、熟成した味わいになるのでお試しあれ。
発売日：2025年10月8日
場所：水信ブルック＆ファクトリー、水信フルーツパーラー、横浜水信 横浜ジョイナス本店、横浜水信 大船ルミネウィング店
価格：2個入 税込1000円、ヴィクトリア2種セット（バナナ＆チョコバナナ各1個）税込1000円
発売日：2025年10月1日
場所：S.Weil by HOTEL NEW GRAND、S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店
価格：6個入 税込1944円
4年目となる2025年は、チョコトップとラズベリーソースを改良し、深みと酸味がより感じられるように。
期間：2025年9月8日〜12月上旬
場所：霧笛楼直営店全店、オンラインショップ、外売店ほか
価格：単品 税込378円、 4個入 税込1620円ほか
ほんのり塩味のオーツクッキーとブランデー香るレーズンを使用し、「フフナーゲル」らしさを表現。冷蔵タイプで人気の「オリジナル（プレーン）」と、爽やかな「レモン」、2種のフレーバーを同数ずつ詰め合わせています。心ときめくデザインのBOXにも注目です。
発売日：2025年8月1日
場所：フフナーゲル 横浜赤レンガ倉庫本店、フフナーゲル 渋谷 東急フードショー店、オンラインショップ
価格：6個入（ENTRANCE）税込1400円、6個入（横浜赤レンガ倉庫 限定パッケージ）税込1400円、12個入（SUITE ROOM）税込2800円、18個入（SPA）税込4200円、24個入（LOUNGE）税込5500円
深まる秋に食べたい横浜のスイーツ、気になる商品はありましたか？ 横浜を訪れた際はチェックしてみてください。
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
