「35Ti」「D5500」などニコンの人気カメラがガシャポンに！ 全10種類、価格は300円
ニコンイメージングジャパンは10月29日、ニコンの歴代カメラがミニチュアになったカプセルトイ製品「ガシャポン Nikon めじるしアクセサリー」を発表した。傘や持ち物などに付けて目印として使える。
価格は1回300円。まずニコンプラザ東京・大阪で数量限定で販売し、10月第5週より全国のガシャポン自販機で順次販売する。
ニコンの歴代カメラを全高約2.3cmにミニチュア化した小型アクセサリー。付属のカニカンと呼ばれる金具とシリコンパーツを使い、傘やペットボトルなどに取り付けられる。
ラインナップは、ミラーレスカメラ「Z fc」やデジタル一眼レフカメラ「D5500」、コンパクトデジカメ「COOLPIX」シリーズ、フィルムコンパクトカメラ「35Ti」「28Ti」など、歴代の人気機種を網羅している。機種ごとにカラーバリエーションも用意され、全10種類を用意する。いずれも撮影機能は搭載していない。
35Ti
28Ti
Z fc
D5500
COOLPIX S3700
