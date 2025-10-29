●あす30日(木)も底冷え強い朝 空気乾燥も進んでおり火の元注意

●31日(金)は一時本降り 3連休は次第に天気回復も再び朝晩冷える

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝





きょう29日(水)の県内は、非常に安定した秋晴れの一日となりました。ただしよく晴れたぶん、今朝は放射冷却の影響が強まり、山間部ほど霜が降りるほどの冷え込みとなるなど、広く今シーズン一番の冷え込みに…気温が1ケタになると、暖房器具を使い始める目安、にもされています。そろそろ暖房器具のスイッチオン、という方もいらっしゃるのでは、と思います。





一方で、その暖房器具を取り扱う際に十分気を付けたいのが、火の元…空気の乾燥が進み、県内は広く湿度が30パーセント台まで下がってきています。





そして、今晩～あす30日(木)もまた、朝はグッと冷え込みそうです。晴天をもたらす高気圧は、中心は東に遠ざかっていくものの、まだ西に勢力を残し続けることで、晴天は続きますが…





夜中からよく晴れるぶん、あす30日(木)朝も放射冷却の影響により、広く今朝並みに冷え込む予想です。県内には引き続き広範囲に「霜注意報」が出ています。特に山間部ほど霜が降りるほどの強い冷え込みに、農作物の管理など注意が必要です。





また、この霜注意報とともに、「乾燥注意報」も県内には出ています。空気の乾燥も進んできていることで、暖房器具の取り扱いには十分注意を。空気乾燥で風邪のウイルスなども活動が活発になりやすいので、体調管理、風邪予防にも、いっそう気を付けていきましょう。





なお、あす30日(木)までは晴天ですが、あさって31日(金)は高気圧が去った後に低気圧や前線が進んでくることで、ぐずつく天気となる見込み。週末からの3連休は天気は持ち直していくものの、連休後半ほど再び朝晩中心にグッと冷え込みやすくなりそうです。



今週、雨のあとから季節がグッと進んだように、その先、今週末にかけても再びグッと進む季節変化に、十分気を付けていきましょう。





今夜も、よく晴れるぶん、放射冷却の影響で底冷えが強まり、あす30日(木)朝にかけて山間部は霜が降りる寒さとなる所があるでしょう。日中は日ざし十分の洗濯日和で、昼間は気温が20度に届いてくる見込み。夕方から夜は雲が目立ってきますが、あす30日(木)いっぱいは天気の崩れはありません。





31日(金)は前線や低気圧の通過で、日中を中心に一時本降りの雨に。週末からの3連休は次第に天気は持ち直して、連休後半ほどよく晴れそうですが、雨のあと、再び北風が吹きやすくなり、朝晩中心に再びグッと強まる冷え込みに十分ご注意下さい。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

