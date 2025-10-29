ロサンゼルス・ドジャース夫人会は10月29日、Instagramを更新。今回公開した集合ショットにも真美子さんの姿が見られます。（サムネイル画像出典：ロサンゼルス・ドジャース夫人会公式Instagramより）

ロサンゼルス・ドジャース夫人会は10月29日、自身のInstagramを更新。集合ショットの真美子さんはいつもと違う立ち位置にいるようです。

「真美子さんの笑顔は本当に素敵」

同アカウントは「WS 第4試合... ショータイムだ！！！」と英語でつづり、1枚の写真を掲載。白いトップスを着た真美子さんが笑顔で写っています。最近の写真では後方にいることが多かった真美子さん。今回は左端に中腰で写真に納まっています。少し珍しい立ち位置です。

コメントでは、「今日も素敵」「真美子さんいつもファミリーで大谷くんをリラックスさせてくれてありがとう」「皆で応援していま〜す　ドジャース、GO〜」「背が高く顔が小さくモデルさんの容姿ですから何色でも映えるでしょう」「奥様会のみなさんもお疲れ様でした　真美子さんの笑顔は本当に素敵」「なんでみんな元気なんだよwww　昨日18回まであったのに」との声が寄せられました。

第4戦の結果は？

(文:勝野 里砂)