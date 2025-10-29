女優の芳根京子（28）が29日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビのドラマ「波うららかに、めおと日和」で夫婦役を演じた俳優の本田響矢（26）との2ショットを公開し、ファンを喜ばせた。

「波うららかに…」は今年4月期に放送された、昭和初期を舞台にお見合いで交際0日婚をした帝国海軍中尉・江端瀧昌（本田）と妻・なつ美（芳根）の夫婦生活を描くラブコメ。同作が「東京ドラマアウォード2025」で連続ドラマ部門の優秀賞を受賞し、芳根は28日に開かれた授賞式に出席。久しぶりに本田と並んだ姿を披露し話題となっていたが、インスタグラムにも2ショット写真を投稿した。

「東京ドラマアウォード2025 連続ドラマ部門で『波うららかに、めおと日和』が優秀賞をいただきました ありがとうございました！」とつづり、本田と笑顔で並んだ姿やアルマーニの黒ドレスに身を包んだショットなどを披露。

フォロワーからは「瀧なつ見れて歓喜でした！」「おめでとうございます！！お二人素敵でした」「令和版瀧なつが見れてめおと日和大ファンは歓喜、大感動しました」「久しぶりのこの2人見れて幸せだ」「おれたちの瀧なつ永遠」「お二人が並んでいる姿は本当に素敵だなぁ」などのコメントが寄せられた。