¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£¹Æü¿·³ã¡¦¿·È¯ÅÄÂç²ñ¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ê£Ó£Ê£Ô£Ì¡Ë¡×£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¸ø¼°Àï¤Ç¡¢£Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¡Ê£´£²¡Ë¡¢µÈ²¬Í¦µª¡Ê£³£±¡á¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡ËÁÈ¤¬¶â´ÝµÁ¿®¡Ê£´£¹¡Ë¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¡Ê£µ£¶¡ËÁÈ¤«¤é£³¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Î°úÂà¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¹°»ê¤È±ï¤Î¿¼¤¤£²¿Í¤¬¡¢°ïºà»¦Ë¡¤Ç¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡×¤Î¿¦¿Í¥³¥ó¥Ó¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¡££Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¤¬Åì¶¿¤Î¥Ú¥Æ¥£¥°¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤ÏµÈ²¬¤¬ÁË»ß¡£¤µ¤é¤Ë¥¦¥¤¥¹¥¡¼¥ß¥¹¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¿¶â´Ý¤ËµÈ²¬¤¬¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÊü¤Ã¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¾å¤ÎÅì¶¿¤Ë¸íÇú¤µ¤»¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ê¥ó¥°¾å¤ËÅì¶¿¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤È¡¢µÈ²¬¤Ï´ôÉì¸©Âç³ÀÀ¾¹â¹»ÌîµåÉô¤ÎÀèÇÚ¡¦Ãª¶¶¤â¤ªËÏÉÕ¤¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤òÅê²¼¡£Àä¹¥¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤¿£Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¤¬Æ±¤¸¤¯Ãª¶¶¤ÎÆÀ°Õµ»¥Æ¥¥µ¥¹¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ËÊá¤é¤¨¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ï£´ÀïÁ´¾¡¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡õÆ£ÅÄ¹¸À¸¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç¡¢£±ÇÔ¤Î£Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¡õµÈ²¬¤ÈÀÐ¿¹ÂÀÆó¡õ¥í¥Ó¡¼¡¦¥¨¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¤ÇºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£±£±·î£±Æü¡¢Âçºå¡Ë¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡££Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¡õµÈ²¬¤ÏÃ±ÆÈÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡õ£Ë£Õ£Õ£Ë£Á£É¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÅÀ¤ò£¸¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡õÆ£ÅÄ¤¬ÀÐ¿¹¡õ¥¨¥Ã¥¯¥¹¤ËÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ßÍ¥¾¡·èÄêÀï¡Ê£±£±·î£²Æü¡¢´ôÉì¡Ë¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿£³£×£Á£ÙÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£¹¼þÇ¯¤À¤Ã¤¿µÈ²¬¤Ï¡Ö¤³¤Î£±£°Ç¯ÌÜ¡¢£±È¯ÌÜ¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¡¢¿·ÆüËÜ¤Ç£±È¯ÌÜ½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ½ªÀï¡¢¼¡¤Ï¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤Ç·è¤á¤Æ·è¾¡Àï¤ËË¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡££Ë£Õ£Ó£È£É£Ä£Á¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¹Ô¤±¤ë¡¢¼¡¾¡¤Æ¤Ð¡×¤È¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£