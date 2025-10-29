£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¡¡¿·¶Ê¥ê¥ê¥¤¥Ù¤Ç°½À¥¤³¤È¤ê¤¬ÎÞ¤Ç·è°Õ¡ÖÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡½©¸µ¹¯»áÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î£±£·¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¡×¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡Ë¤¬£²£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¥É¥Ã¥¯¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈË½§¤Ç£³£ò£ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹¥¤¤À¤è¤È¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë¸À¤¦¤Î¤«¡©¡×¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¹¥¤¤À¤è¤È¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤Ë¸À¤¦¤Î¤«¡©¡×¤Û¤«¡¢¼ýÏ¿¶Ê¡Ö¸µµ¤Í½Êó¡×¡ÖÄêÅÀ´ÑÂ¬¡×¤òÈäÏª¡££Í£Ã¤Ç¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ê£Í£Ö¡Ë¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÅ²¬¸©¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¤Î°½À¥¤³¤È¤ê¡Ê£±£¹¡Ë¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤´ÅöÃÏ¡¦Ãº¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¿Íµ¤¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¡×¤Ç¡¢Àå¸Ý¤òÂÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÎëÌî¤ß¤ª¡Ê£±£¶¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê°½À¥¡Ë¤³¤È¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ï£²¸Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥Ð¥é¤¹¤È¡¢°½À¥¤Ï¡ÖÆùÆù¤·¤¯¤Æ¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸áÁ°Ãæ¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸á¸å¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ê¡Á¤Ã¤Æ¡¢¤´Ë«Èþ¤Ç¿©¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¡¢¤¼¤Ò¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤¢¡¢¡Ø¤µ¤ï¤ä¤«¡Ù¤µ¤ó¤ÎÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡ÖËÜÆü£²£²»þ¤ËÈà½÷´¶ËþºÜ¤Î£Í£Ö¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹²¤Æ¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥é¥¾¡¼¥ÊÀîºê¤Ç£±£±·î£²£´Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëºÇ¸å¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢£±£°£°£°¿Í¤ÎÆ°°÷¿ô¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯£²·î£±Æü¤Ë¤Ï½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤òÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥ê¥ê¥¤¥Ù¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç³èÆ°µÙ»ßÃæ¤ÎÉ´À¥¼ÓºÚ¡¢¹õß·²ÓÎø¡¢²ÃÆ£É¢¤ò½ü¤¯£±£´¿Í¤¬½Ð±é¡£°½À¥¤ÏÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ê¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤ò²Î¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ£±£·¿Í¤Ç²Î¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ªµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀµÄ¾¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡£Ì´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤«¤È¤ÏÁ´Á³·Á¤¬°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡Ê¿·ÌîÉö²Ì¡Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¤¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÎ©¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â£Ò£á£é£î¡¡£Ô£ò£å£å¤ò¿®¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£