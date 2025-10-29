細見え効果バツグン！1枚であざと可愛くなれる「ニットスカート」着回しコーデ特集
冬は恋を応援してくれるようなお洋服が着たい！そこで今回は、中川紅葉とともに、カジュアルに女みをアピールできる「ニットスカート」着回しコーデをご紹介します。体にフィットするシルエットで細見え確実なスカートは、彼ウケが狙えること間違いなし♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ニットスカート
体にフィットする素材で女みたっぷりなニットスカート。ストンと落ちるIラインシルエットで縦のラインが強調されるから、細見え効果も◎。
Cordinate シンプルな清楚ガーリーコーデ
クセのないタートルネックで清楚感とオトナっぽさを感じさせて。赤いメンズライクなスウェットを羽織ることでコーデのアクセントをプラス♡
Cordinate 乙女さ全開なパステルコーデ
ピンク×ピンクで女のコらしさあふれる印象に。ピタピタなオフショルニットとあわせることで、女みも演出できてあざと可愛い♡
Cordinate 女みマシマシなあざとモテコーデ
がっつりなデコルテ見せでメンズの視線を独占♡ ネイビーのスカートはコーデをカジュアルダウンさせてくれる。
Cordinate ほっこり温かいカジュアルコーデ
ほっこり落ち着いた色あいのニットにタイトなスカートをあわせるとスタイルアップ◎。日常で着るカジュアルコーデにはスニーカーがいちばん！
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア&メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学
中川紅葉
Ray編集部 エディター 草野咲来