細見え効果バツグン！1枚であざと可愛くなれる「ニットスカート」着回しコーデ特集

冬は恋を応援してくれるようなお洋服が着たい！そこで今回は、中川紅葉とともに、カジュアルに女みをアピールできる「ニットスカート」着回しコーデをご紹介します。体にフィットするシルエットで細見え確実なスカートは、彼ウケが狙えること間違いなし♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ニットスカート 体にフィットする素材で女みたっぷりなニットスカート。ストンと落ちるIラインシルエットで縦のラインが強調されるから、細見え効果も◎。 ニットスカート 10,450円／COCO DEAL（ココ ディール）

Cordinate シンプルな清楚ガーリーコーデ クセのないタートルネックで清楚感とオトナっぽさを感じさせて。赤いメンズライクなスウェットを羽織ることでコーデのアクセントをプラス♡ ニットスカートは着回し。赤スエット 3,157円／United Athle（キャブ）白タートルネック 18,800円／レイ ビームス（レイ ビームス 新宿） スニーカー 7,700円／コンバース

Cordinate 乙女さ全開なパステルコーデ ピンク×ピンクで女のコらしさあふれる印象に。ピタピタなオフショルニットとあわせることで、女みも演出できてあざと可愛い♡ ニットスカートは着回し。ニット（ファーつきオフショルニット）7,700円／RESEXXY ヘアピン（2個セット）1,320円／アネモネ（サンポークリエイト）ソックス 990円／靴下屋（Tabio）サンダル 9,900円／チャールズ&キース（チャールズ&キースジャパン）

Cordinate 女みマシマシなあざとモテコーデ がっつりなデコルテ見せでメンズの視線を独占♡ ネイビーのスカートはコーデをカジュアルダウンさせてくれる。 ニットスカートは着回し。ファーつきオフショルニット 7,700円／RESEXXY ベルト 1,649円／WEGO

Cordinate ほっこり温かいカジュアルコーデ ほっこり落ち着いた色あいのニットにタイトなスカートをあわせるとスタイルアップ◎。日常で着るカジュアルコーデにはスニーカーがいちばん！ ニットスカートは着回し。ハート柄ニット 7,590円／MORE self LOVE バッグ 3,299円／WEGO スニーカー 9,900円／コンバース ヘアリボン／スタイリスト私物 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／仲田千咲 ヘア&メイク／山田マキ（Lila）モデル／中川紅葉（本誌専属）撮影協力／実践女子大学

中川紅葉

Ray編集部 エディター 草野咲来