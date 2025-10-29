元世界４階級制覇王者の井岡一翔（３６）＝志成＝が２９日、東京・後楽園ホールで所属ジム主催興行のリングに登場し、バンタム級に転級して日本人男子初の５階級制覇を目指すことを表明。「ボクシング人生の最後の大きな挑戦になると思う。挑戦するからには５階級制覇した姿をお見せしたい」と話した。１２月３１日の所属ジム主催興行で再起し、バンタム級転向初戦（対戦相手など詳細は未定）に臨む。すでにバンタム級でＷＢＡ９位、ＷＢＣ５位、ＩＢＦ１１位にランクイン（ＷＢＯはスーパーフライ級１０位）している。

バンタム級は、４団体王座を統一した井上尚弥（３２）＝大橋＝が２０２３年１月に４本のベルトを返上。その後は群雄割拠となり、今年９月に武居由樹（２９）＝大橋＝がＷＢＯ王座から陥落するまで日本人王者が４団体の王座に君臨していた。

井岡は「井上尚弥選手が４団体を統一して返上したことによってチャンスが生まれて、日本人選手が多くバンタム級でタイトルを獲った。元々、バンタム級は軽量級でも選手層が厚い。今、日本人で盛り上がっている階級なので、そういうところも自分が階級を上げることによって、より盛り上がれば面白いんじゃないかなとは思います」と話し、日本人対決についても「僕はもう挑戦する立場なんで、挑戦できるチャンスがあれば挑戦したいと思ってます」と意欲を示した。

また、井岡がスーパーフライ級王者時代にも対戦を切望していた元２階級制覇王者のファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）も、現在バンタム級でＷＢＯ２位、ＷＢＣ３位に名を連ねている。「そこまでは意識していないが、それがタイトル絡めてできたりしたら僕も面白いなと思いますし。チャンピオンと戦うにしても、誰と戦っても、結構いろんな選手がいるので面白いかなとは思います」と話した。

井岡は今年５月、東京・大田区総合体育館でＷＢＡ世界スーパーフライ級王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）と約１０か月ぶりに再戦。１０回にダウンを奪ったが、０―３の判定で敗れ王座返り咲きを逃した。

バンタム級は、ＷＢＣ、ＩＢＦ世界バンタム級統一王者だった中谷潤人（Ｍ・Ｔ）がスーパーバンタム級転級のため、両王座を返上。１１月２４日にトヨタアリーナ東京で行われるＷＢＣ同級王座決定戦で、同級１位の那須川天心（帝拳）と同級２位の井上拓真（大橋）が王座を争う。

ＷＢＡは、正規王者がアントニオ・バルガス（米国）、暫定王者が世界５階級制覇王者ノニト・ドネア（フィリピン）、休養王者が堤聖也（角海老宝石）。ＷＢＯは、９月１４日にクリスチャン・メディナ（メキシコ）が武居由樹（大橋）を下して王座を獲得した。