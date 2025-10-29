韓国俳優カン・へウォン起用♡SNIDEL BEAUTYホリデーコレクションが登場

冬の特別なひとときに輝きたいあなたへ。ビューティブランド SNIDEL BEAUTY が2025 Holiday Collection を発表し、俳優 カン・へウォン をモデルに迎えて登場。エンブレム入りの限定パッケージや、ドレスアップにも日常使いにも映えるメイクアップコフレが2種、そしてルージュセットも限定で発売。冬の夜を“特別”に彩るアイテムが勢ぞろいです♪

限定2種のコフレで冬のメイクを格上げ

SNIDEL BEAUTYのメイクアップコフレは限定2種で各 8,800円（税込）。

Cheers Again

Off the Clock

「Cheers Again」ではラベンダーを効かせたうるみフェイスを、「Off the Clock」ではゴールドの輝きでぬくもりのある洗練フェイスを叶えます。

いずれもフェイスカラーパレット＋ミニリップグロス＋オリジナルチャーム付きで、ホリデー気分を一挙に盛り上げてくれるセットです。

【数量限定】キスの美白UVベースに可愛いクリアポーチ付きが登場♪

リップ＆ルージュで唇までドラマティックに

Cheers Again

Off the Clock

ルージュ クチュール コフレは限定2種、価格 3,850円（税込）で登場。単色でも重ねても使える限定カラーと、ゴールドミニチャーム付きで携帯にも◎。

どんなシーンでも“唇からドラマを”という女心に寄り添う設計です。冬のパーティーシーンで目を引くアイテムとしておすすめ。

モデル＆ブランドの世界観がつくる“特別感”

今回のコレクションでは、韓国で活躍するカン・へウォンを起用し、冬の特別な夜を彩る世界観を表現。

ブランドコンセプト「きっと生き方すらも変えていく。わたしたちのクリーンビューティ」にふさわしく、上質でありながら自分らしさも大切にできる選択肢を提案しています。

発売日は2025年10月29日（水）、直営店および公式オンラインストアにて。

この冬はSNIDEL BEAUTYで“私だけのキラめき”を♡

冬の夜にふさわしい、特別なメイクアイテムが揃う SNIDEL BEAUTY 2025 Holiday Collection。

コフレやルージュでしっかりと“高揚する私”を演出しつつ、クリーンビューティの視点も備えたラインナップ。

8,800円～3,850円（税込）で展開され、どちらも数量限定。10月29日（水）の発売に備えて、早めのチェックがおすすめです♪